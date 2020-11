¿Qué opciones hay para que Queiroz deje de ser el técnico de Colombia?

La Selección Colombia perdió 0-3 contra Uruguay en Barranquiilla y el martes sucumbió feo 6-1 contra Ecuador, en su visita a Quito, en las eliminatorias al mundial de Catar 2022. Las críticas tras las derrotas recaen sobre el técnico Carlos Queiroz.

Las derrotas dejan mal parado al portugués, que es centro de las críticas , tras las dos goleadas.



¿Pero cuáles son las razones para que el DT deje su cargo? ¿Lo podría hacer?



1. La defensa se cae a pedazos: del arco invicto en la Copa América al desastre de ahora. En solo dos partidos ha recibido nueve goles y si le sumamos los dos contra Chile, en la segunda fecha, pues está todo dicho. Yerry Mina no ha sido el hombre fuerte y, además, se hizo expulsar frente a Ecuador.



Las lesiones de Stefan Medina y de Santiago Arias dejaron un gran hueco en la lateral derecha, que no pudo ser cubierto en estos dos encuentros.



2. Imponer una idea de juego sin tener en cuenta a los jugadores que tiene. Selecciona mal. Queiroz ha defendido la teoría de que le hace seguimiento a los jugadores colombianos, tanto en la liga local como en el exterior, pero a la hora de la verdad ha presentado inconsistencias en sus llamados.



No ha dado en el clavo cuando de seleccionar a los hombres para los partidos cruciales se habla. Ha convocado por nombres, pero la actualidad de los mismos no es la mejor. Y, ya en el campo de juego, pues no ha logrado consolidar a su equipo de confianza.



3. Una parte clave es la relación con los jugadores y parece que es una de las rupturas grandes de la Selección.



La relación no es la mejor. Pareciera que no le creen o que hay problemas internos. ¿Por qué se desmoronó todo en un mes?

Se venía de ganarle 3-0 a Venezuela y de sacar un valioso empate 2-2 en Chile, pero se vino abajo toda la labor en las derrotas con Uruguay y Ecuador.



4. El costo político de las goleadas. El técnico salió con una respuesta gaseosa diciendo que el culpable es él. Queiroz no ha hablado con profundidad, no ha analizado lo que ha pasado y se ha dedicado a culparse.



El técnico portugués, en las declaraciones que ha entregado, nunca ha hecho una aclaración de lo que pasa y se ha ido por las ramas. Advierte que los jugadores saldrán de esta, que están golpeados y que el único responsable es él, pero no se ha referido al tema relación con los jugadores, bajones de los mismos y a las causas reales de la debacle.



5. El panorama es gris. Lo que viene en la eliminatoria no es fácil. El equipo pese a todo aún está a dos puntos de la zona de clasificación y aún tiene cómo pelear, un cambio de aire podría venir bien.



Sin embargo, se recibirá a Brasil en Barranquilla, que lleva 12 de 12 puntos posibles, venció 0-2 de visitante a Uruguay y es el equipo más ´solido de la eliminatoria..



Y luego se visitará a Paraguay, que es cuarto en la tabla, pero que tampoco convence. Lo claro es que si no se mejora, pues los puntos y las opciones de ir a Catar 2022 se ven más lejos.



A pesar de los malos resultados, la presión de las dos goleadas y el mal juego de la Selección, Queiroz no ha dicho que renuncia, al contrato, dejó las puertas abiertas para que los partidos en marzo todo mejore.



De igual manera, el entrenador tiene un contrato vigente con la Federación Colombiana de Fútbol hasta el 2022 y la cantidad de dinero para una posible indemnización es muy alta.





