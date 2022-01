Ya Colombia no depende de sí misma para clasificar a Catar 2022. La dolorosa derrota contra Perú en Barranquilla se suma al déficit de puntos que ya traía el equipo y conseguir el tiquete ya roza con el milagro.



La Selección quedó con apenas 17 puntos en la tabla de la eliminatoria, a tres del último cupo directo, que hoy ocupa Perú, y a dos del repechaje, al que en este momento iría Uruguay. Y ahora, ganar en Córdoba contra Argentina se vuelve obligatorio para los dirigidos por Reinaldo Rueda.



Hay dos datos desalentadores para la Selección Colombia. El primero, el momento de Argentina, que no pierde hace 28 partidos. La última derrota albiceleste fue en la semifinal de la Copa América de 2019, contra Brasil (2-0). Desde entonces logró 18 victorias y 10 empates (de esos, dos contra Colombia, en la eliminatoria en Barranquilla y en la Copa América de 2021, aunque ganó desde el punto penalti).



Y el otro factor que complica la idea de Colombia de llegar a la lista de 32 clasificados a Catar es el hecho de que el equipo de Reinaldo Rueda llegó a 556 minutos sin anotar un gol, desde el muy celebrado tanto de Luis Díaz contra Chile.



La Selección está a cuatro minutos de igualar su peor racha sin gol en la eliminatoria: 560 minutos en 2008, que le costó el puesto en su momento a Jorge Luis Pinto, tras una goleada 4-0 contra Chile.



Después de buscar el milagro en Córdoba, Colombia deberá enfrentar a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela como visitante en la última fecha doble de las clasificatorias, en marzo.



En el papel, el antecedente contra los bolivianos es favorable para la Selección: nunca han sumado puntos en Colombia ni han marcado goles. Contra los venezolanos, en cambio, jugar de visitante se volvió un problema: no le gana desde 1996 (0-2). Desde entonces, en cinco visitas solo sacó tres empates.



Por fortuna para Colombia, los rivales directos se quitan puntos. Pero si no gana ni hace goles, pues...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc