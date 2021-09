Colombia sigue con la caja descuadrada en la eliminatoria

Los resultados del resto de la novena fecha de la eliminatoria terminaron ayudando un poco a la Selección Colombia, que sigue en zona de repechaje para el Mundial de Catar 2022. Sin embargo, la caja del equipo sigue descuadrada: la goleada en Quito contra Ecuador y el 0-3 contra Uruguay en Barranquilla tienen al equipo por fuera de los cupos directos, por diferencia de goles.

Aunque el técnico Reinaldo Rueda y varios jugadores han calificado el empate en La Paz como un “punto de oro”, ya hay un déficit si se compara con lo obtenido contra los mismos rivales en las dos eliminatorias anteriores, en las que Colombia logró la clasificación (véase gráfico).

Y, aunque en el plantel podrían tener razón, lo cierto es que la Selección venía de ganar en Bolivia tanto en la ruta hacia Brasil 2014 como en el camino hacia Rusia 2018.



Hay un factor adicional que puede complicar la lucha por la clasificación a Catar, y es el hecho de que Ecuador sigue montado en la parte alta de la tabla y ya le saca tres puntos de ventaja a Colombia, con su triunfo 2-0 contra Paraguay en Quito. Es un cupo directo que va tomando color amarillo, azul y rojo, pero no el de Rueda y su equipo.



Ahora, el partido contra Paraguay en Asunción se vuelve clave para pensar en la disputa de una casilla directa al Mundial. E, incluso, la del repechaje: si nos vamos a los antecedentes, Colombia ganó en el Defensores del Chaco en las últimas cinco eliminatorias, aunque hay que hacer la salvedad de que en dos de ellas ya tenía su camino definido: eliminado en 2009 y clasificado en 2014. Y en ese estadio, incluso ganando, sentenció su eliminación en 2001 y 2005.



El otro partido de esta fecha triple para Colombia será contra Chile en Barranquilla. Ese rival se ha vuelto el ‘coco’ de la Selección desde hace varios años: no le gana como local en eliminatoria desde 2001, en Bogotá.



El empate 1-1 en 2005 prácticamente la eliminó de Alemania 2006; el 2-4 de 2009 metió a Chile en Sudáfrica 2010 y el 0-0 de 2016 ponía en aprietos al equipo de José Pékerman en la eliminatoria hacia Rusia. El único recuerdo grato y reciente fue el 3-3 del 2013, cuando Colombia aseguró la clasificación a Brasil 2014. Claro, antes tuvo un primer tiempo desastroso.



¿Fue un punto de oro el de La Paz? Todos han sumado allí, menos Venezuela. Habrá que esperar qué pasa. Lo cierto es que anoche los rivales jugaron para Colombia (no ganó ninguno de los de abajo en la tabla) y que, a pesar de que esta vez no se ganó en La Paz, aún está en zona de repechaje. Pero la caja sigue descuadrada.



José Orlando Ascencio

