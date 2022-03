La Selección Colombia ya tiene lista su convocatoria para buscar el milagro de la clasificación al Mundial de Catar 2022, algo que se complicó muchísimo con los últimos resultados en la eliminatoria.

El equipo que dirige Reinaldo Rueda no gana hace siete fechas y lo más grave, no marcó goles en esos encuentros. Con 646 minutos sin anotar, Colombia tiene la tercera peor racha sin goles en la historia de las clasificatorias, solo superada por los 674 que lleva Paraguay sin anotar y por los 669 de Venezuela entre 1997 y 2000.



Sin embargo, a Colombia aún le queda una posibilidad para pelear el repechaje, aunque ya no depende de sí mismo: tiene ganar los dos juegos que le quedan, contra Bolivia y Venezuela, y esperar resultados.

Los resultados que debe esperar Colombia



El partido contra los bolivianos será el 24 de marzo en Barranquilla y el juego contra el nuevo equipo de José Pékerman será cinco días después en Puerto Ordaz. Ambos serán a las 6 p. m., hora de Colombia.



Las cuentas de Colombia pasan por lo que hagan los rivales. Si Perú gana alguno de los dos juegos que le quedan (contra Uruguay, en Montevideo, o contra Paraguay, en Lima), se hará inalcanzable. Lo mismo pasa con Uruguay, si llega a derrotar a Perú o a Chile.



En cambio, si Perú empata los dos partidos que le quedan y Colombia los gana, el equipo de Rueda superaría al de Gareca, por diferencia de goles.



Hay, incluso, una opción para que Colombia clasifique con un triunfo y un empate: que Perú y Chile pierdan los dos partidos que les quedan.

¿Aún hay opciones para pelear un cupo directo?

Es más, aún hay una posibilidad de que Colombia clasifique directamente al Mundial, sin pasar por el repechaje: debe ganar los dos partidos, que Uruguay y Perú empaten en Montevideo, que los celestes pierdan contra Chile y que los peruanos no le ganen a Paraguay. Ah, y que Chile no le gane a Brasil. Difícil, pero no imposible.



