No es solo un trámite: las serias exigencias de Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda debe llegar este jueves a territorio colombiano para comenzar con sus vacaciones. Su paso por el país puede ser clave para resolver su futuro y saber si tendrá su segundo ciclo con la Selección Colombia. Su representante, Romy Abbas, ha estado en diálogos con la Federación para ultimar detalles.



Sin embargo, aunque todo el mundo cree que estas negociaciones son fáciles y que su sueño de dirigir a la Selección Colombia de cara al Mundial de Catar 2022 está casi resuelto, aún faltan varios detalles y una serie de exigencias del técnico vallecaucano.



Rueda habría sido claro. Su experiencia, su palmarés y su trayectoria en los últimos años no le permitirían llegar a Colombia para ser un técnico que "apague incendios", tras la salida de Carlos Queiroz.



Según informaron en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, Rueda quiere un proyecto a largo tiempo. Su idea es ir buscando la renovación en el fútbol colombiano y encontrar los remplazantes de David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao o James Rodríguez. Es por eso que quiere estar hasta el Mundial del 2026.



Desde la parte económica, el estratega no quiere tener muchos cambios con respecto a lo que tiene acordado con Chile. En cuanto a premios y salario pretende algo similar a las cifras que tenía Queiroz.



Finalmente, Rueda pretende tener un grupo de trabajo amplio e introduciría a su equipo de trabajo a Alexis Mendoza, otro viejo conocido, pues fue su compañero en Colombia, Honduras y Ecuador.



DEPORTES