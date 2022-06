Con casa llena, en el auditorio de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, el argentino Néstor Lorenzo dio sus primeros pasos como nuevo técnico de la Selección Colombia. Mostró una camiseta con su nombre, se puso la chaqueta de entrenador y comienza a pensar en el Mundial 2026.

Lorenzo aún es el técnico de Melgar de Arequipa y por eso el comienzo de su trabajo en Colombia no es inmediato: su contrato comienza oficialmente a mediados de julio. Pero este martes, en su primer contacto con los medios de comunicación, ya empezó a dar luces sobre la idea que piensa aplicar para volver a meter a la Selección en la órbita del fútbol mundial, tras la dolorosa eliminación de Catar 2022.



El nuevo técnico ya dio algunas claves del trabajo que piensa aplicar en su segundo paso por la Selección, tras haber sido asistente técnico de su compatriotas José Pékerman, entre 2012 y 2018.

El recambio, con condiciones

La primera, y la más importante, es que, si bien es consciente de que el relevo generacional es necesario para volver a la Copa del Mundo, este no va a ser tan inmediato como algunos creen y que habrá muchas caras que seguirán activas en el equipo.



“No quise conversar (con los históricos) hasta no estar a cargo, sí: jugadores que han dado mucho y tienen mucho por dar, tienen la responsabilidad de liderar un proyecto y ayudar a que los jóvenes de consoliden, se adapten y el cambio sea natural. Hablaré con quien considere y trataré de enrolarnos en un proyecto que sea positivo”, señaló Lorenzo.



En ese mismo orden de ideas, el DT anunció que habrá seguimiento constante a quienes puedan hacer parte de la Selección. “Ustedes ven convocatorias de 23 pero se siguen 50: depende mucho de la actualidad del jugador, yo digo del recambio que cuando trabajamos hasta 2018 se había hecho un recambio en el grupo, se consolidó con tiempo y ayuda del grupo que debe ser unido. Se va dando con convivencia, partidos y charlas”, aseguró.

El equipo no se armará alrededor de un jugador

Luis Díaz tendrá un papel importante en la Selección, pero Lorenzo aclaró que no se va a construir el equipo alrededor de él ni de ningún futbolista.



“Partimos de una premisa equivocada de armar un equipo sobre la base de un solo jugador, los títulos y las victorias se construyen sobre los equipos. El grupo son todos, cada uno con su aporte. Luis está en un momento excepcional, pero hay referentes, esperemos encontrarlos y potenciarlos, que asuman esa responsabilidad”, aclaró.



Lorenzo no descartó que en algún momento James Rodríguez pueda seguir en la Selección Colombia. “De James me preocupa que recupere la actividad, que juegue, pero no me preocupa por él, no va a dejar de ser mejor jugador por faltar un mes de las canchas. Él tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté. Se sabe que para venir hay que estar bien, pero tiene nuestro apoyo de que se recupere bien y estará en los planes, sin duda”, declaró.

El estilo de juego de la Selección de Lorenzo

Lorenzo ya tiene clara su idea: "Mi filosofía es respetar la esencia del fútbol colombiano, el buen juego, tener una mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie y salir a ganar en cualquier lado y con un fútbol un poco más agresivo e intenso",



El argentino trae el cuerpo técnico completo que trabaja hoy con él en Perú (Leandro Jorge y Fernando Alloco como asistentes, Alejandro Otamendi como preparador de arqueros y dos analistas de video). A ese grupo se integra Amaranto Perea, que ya le sirvió de puente con Héctor Cárdenas, encargado en el amistoso contra Arabia Saudí.



A propósito de Cárdenas, Lorenzo espera tener una relación directa con las selecciones de categorías menores. “Lo hemos hablado con el comité, tener una línea de identidad que tiene que ver con el juego, el comportamiento, que el sub 15 aspire a estar en la selección mayor y tenga todo una uniformidad. Estaremos cerca del futuro del fútbol colombiano”, expresó.



Lorenzo no quiso hablar de qué errores se cometieron en etapas anteriores. Además, aún no ha discutido el tema de la sede de Colombia en la eliminatoria, aunque muy seguramente seguirá siendo Barranquilla.



“Me siento muy cómodo en Barranquilla, porque hay un clima especial. La altura no hace una diferencia tan grande hoy. No se ha evaluado el cambio de sede, en Barranquilla se han conseguido muchos éxitos. Conocer la esencia del jugador colombiano ayuda demasiado y creer que hay muy buen material para enrolarlo en un proyecto común”, concluyó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc