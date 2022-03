La suerte está echada: Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, dio a conocer la convocatoria para los dos últimos partidos de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Entre el 24 y el 29 de marzo, el equipo se jugará su futuro. Y Rueda también.

Las cuentas ya son cada vez más complicadas para Colombia, pues además de ganar, necesita que se le den resultados favorables en los partidos que deben jugar Uruguay, Perú y Chile, los tres equipos que la anteceden en la tabla de posiciones.



Estas son las cinco conclusiones que deja la convocatoria que hizo Rueda:

Les dio confianza a los mismos jugadores de siempre

La lista de Rueda no tiene ningún nombre extraño, no buscó fuerzas ocultas ni apeló a jugadores que no hubieran estado en este año y dos meses de proceso bajo su mando. Para el DT, básicamente, eso es lo que hay.

La creación, otra vez, en los pies de James y Quintero

Al no tener tiempo de preparar algo diferente pensando en los dos juegos que vienen en la eliminatoria, Rueda decidió darles continuidad a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El problema es cómo llegan a estos dos partidos, sobre todo James, que viene sin jugar en los últimos partidos del Al Rayyan. Quintero ha marcado goles, pero no es titular indiscutido para Marcelo Gallardo en River.

El regreso de Fabra y Yairo, otra opción de ataque

Rueda, otra vez, comienza a buscar alternativas para el puesto de lateral izquierdo, que en los últimos partidos ocupó Johan Mojica. Aunque el lateral del Elche está convocado, el DT llamó, después de ocho meses, a Frank Fabra, de Boca Juniors, pensando, seguramente, en lanzarlo al ataque, y recuperó a Yairo Moreno, que era de su confianza y no había podido tener continuidad por sus lesiones.

Poco de los microciclos locales

Los tan promocionados trabajos de la Selección con jugadores del medio local no dejaron, prácticamente, ninguna representación en esta última convocatoria para la eliminatoria suramericana. Los dos que juegan en el país, el portero Álvaro Montero y el delantero Miguel Ángel Borja, ya llevan tiempo en la Selección. Tal vez el único es Hárold Preciado, que se fue este año del Deportivo Cali con rumbo a México, pero apenas llevaba seis meses en el país después de largo tiempo en China.

Superpoblación de delanteros

Rueda convocó a ocho atacantes, entre hombres de área y extremos. Luis Díaz, de brillante momento con el Liverpool, será pieza estelar en esta convocatoria. Luis Sinisterra, que anda bien en el Feyenoord, recibe una nueva oportunidad, al igual que Alfredo Morelos. Muriel, Borré y Borja, habituales convocados en medio de la larga racha sin gol, aparecen de nuevo en la lista. Y Preciado busca abrirse campo. ¿Cuántos de ellos estarán en la cancha y en qué posiciones?



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc