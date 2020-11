Salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, cuestión de horas

La era de Carlos Queiroz en la dirección técnica de la Selección Colombia está a punto de llegar a su final, como consecuencia de la crisis desatada por las derrotas contra Uruguay y Ecuador en la eliminatoria al Mundial de Catar.

Aunque desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no se ha confirmado su salida, todo apunta a que esta ya está acordada y que faltan detalles sobre su desvinculación. Mientras tanto, el jugador James Rodríguez y la FCF desmintieron las versiones de supuestas peleas en el camerino del equipo.



El futuro del seleccionador nacional de Colombia es el tema que ocupa la agenda de los directivos de la Federación desde que terminó el partido en Quito, con la goleada 6-1. Los dirigentes, de momento, no han querido confirmar que la decisión sobre Queiroz esté definida, pero todos los caminos conducen a que así será.



Este jueves, el medio Record de Portugal, muy cercano al entorno del entrenador, informó que la salida del técnico era “inminente”, informando que la cifra de indemnización es de 2 millones de dólares, como cláusula que habría quedado definida en el contrato. Agrega que ahora lo que se negocia es el plan de pagos de la Federación, que en este caso rompe el vínculo.



“Carlos Queiroz está sereno y se va con la conciencia totalmente tranquila”, dice el medio portugués. Agrega que el propio Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ya le comunico al entrenador la decisión.



Desde el entorno de Queiroz le dijeron a EL TIEMPO que esta versión nace en Portugal como repercusión de lo que se ha dicho en las últimas horas en Colombia. Sin embargo, periodistas de ese medio luso manifestaron en la emisora Blu Radio que su información está confirmada y que la oficialización de la FCF no va a tardar en darse.



EL TIEMPO consultó con fuentes de la Federación, que no confirmaron la versión. Lo único que dan por seguro es que la decisión no está tomada. Uno de ellos, muy influyente en el comité ejecutivo, manifestó que están analizando el tema con calma para no tomar una decisión en caliente y evitar que el “remedio sea peor que la enfermedad”. Indica que analiza su posición para emitir así un concepto.

¿Y ahora quién?

La muy segura salida de Queiroz abre el abanico de posibles entrenadores para llegar al cargo, muchos ya empezaron a sonar en medios y en redes sociales. EL TIEMPO supo que en la FCF se ha pensado en Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, pero analizan que su solo nombre genera resistencia en el país. También está el caso de Reinaldo Rueda, que sigue vinculado de momento con Chile.



Ninguno de los consultados mencionó a Juan Carlos Osorio, que fue uno de los que estuvo en carpeta antes de la llegada de Queiroz y que recientemente salió de Nacional. Mientras tanto, desde Argentina empezó a sonar en medios de prensa el nombre de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors y que dirigió a Millonarios. Russo, sin embargo, tiene contrato vigente con el equipo xeneize.



En ese escenario de nombres que van y vienen, uno que vuelve a salir a escena y con fuerza es el de José Pékerman, el mismo que llevó a Colombia a los mundiales de Brasil y Rusia y que goza de amplia favorabilidad en la opinión pública, aunque su salida de la Selección no se dio en los mejores términos.



Pékerman, tal como conoció este diario, ha tenido ofertas recientes desde las selecciones de Venezuela, Ecuador y Chile, cada que estas cambiaron de entrenador. Ahora que Rueda está en la cuerda floja, medios chilenos apuntan a su nombre.

Niegan la pelea

Tras la debacle en el partido contra Ecuador y con todas las versiones que han surgido sobre supuestos enfrentamientos físicos entre jugadores de la Selección en el camerino, se pronunció James, uno de los señalados y de quien se dijo en unas informaciones que se había peleado con Lerma, y en otras, con Muriel.



“Desmiento todo tipo de supuesta información alusiva a malos tratos, agresiones, disputas o todo tipo de controversia suscitada entre jugadores y en que se me menciona como protagonista”, dice James, quien agrega que procederá en ley donde sea necesario.



También se pronunció la FCF rechazando estas versiones y asegurando que en los 12 días de concentración hubo “ambiente de cordialidad”.



