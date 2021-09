Selección Colombia: esta sería la titular contra Bolivia

La selección boliviana buscará su segunda victoria como local, en los 3.640 metros de altitud de La Paz, a costa de Colombia, un duelo que los locales consideran fundamental para ascender en la clasificatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022.

La selección dirigida por Reinaldo Rueda basará su juego en futbolistas acostumbrados a jugar en la altitud y que podrían ser determinantes en el partido de este jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz. El grupo llegó a la sede del juego el mismo día del compromiso y antes de las 9 de la mañana.



Colombia se vio obligada a prescindir de Yerry Mina, del Everton, por lesión y sobre el filo llamó al defensa Andrés Llinás y el lateral Dairon Mosquera, de registros del Millonarios y el Independiente Santa Fe, respectivamente.



Se prevé que Rueda tome cuidados para evitar que Bolivia controle las acciones, sea poseedor del balón y utilice los tiros de media distancia como principal arma de gol.



Colombia, que marcha quinta en la tabla con 8 puntos, buscará hacerse de las 3 unidades en La Paz para luego encarar los duelos ante Paraguay en Asunción y frente a Chile como local en Barranquilla.



Rueda no ha definido la titular, pero sí se puede hablar sobre los jugadores que pueden serlo, de acuerdo a lo que se ha visto en los entrenamientos.



David Ospina parece no tener pierde en el arco, pero la defensa sí podría tener modificaciones.



No se ha podido establecer si por la derecha irá Andrés Román o Daniel Muñoz. Davinson Sánchez vuelve a la derecha, luego de que Yerry Mina no fue convocado.



Y en el puesto en el que manejaba Sánchez llega Oscar Murillo. William Tesillo, criticado por muchos, sería el lateral izquierdo. El jugador ha sido blanco de señalamientos, pero se ha mantenido en la Selección.



Se entiende que Rueda en La Paz enviará al campo de juego tres hombres en la primera línea: Wílmar Barrios, Mateus Uribe y Alexander Mejía. La duda está en si podría utilizar a Gustavo Cuéllar, a quien le fue bien en la Copa América, mostró condiciones y argumentos en ese torneo.



Juan Guillermo Cuadrado irá por la derecha. Es una de las figuras de la Selección y el único jugador en un club como Juventus, de los grandes en Europa.



Luis Díaz es la actual figura de Colombia, luego de su excelente actuación en la Copa América de Brasil, con sus jugadas vistosas y sus goles. Díaz es la esperanza de desequilibrio y gol en el grupo.



Miguel Borja sería el único delantero del conjunto colombiano.



