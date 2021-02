Así se rompió la relación entre James y los históricos de la Selección

El nombre de James Rodríguez se ha convertido en sinónimo de controversia en Colombia y en el mundo. Todos los medios están pendientes si juega, si no lo hace, si cambia de equipo, sus declaraciones, sus parejas, la relación con sus hijas, qué come, con quién se rodea. Para bien o para mal siempre habrá un comentario sobre el volante del Everton.



Un día es normal que James sea tendencia en Google Trends o en Twitter. Ni cuando no hay noticia se habla de él. Sin embargo, recientemente el futbolista se ha convertido en el centro de debate de algunos programas deportivos por las diferencias que ha generado con los históricos de la Selección Colombia como lo son Carlos el 'Pibe' Valderrama, Freddy Rincón y Faustino Asprilla.



Ese eterno debate por quién ha sido el mejor jugador de la historia ha generado una polémica en el país, que se divide entre diferentes nombres. Pero ahí no para todo. Las declaraciones con mucha carga de veneno por parte de los históricos se hacen cada vez más fuertes.

James Rodríguez y El Pibe Valderrama. Foto: Tomada de @jamesdrodriguez

¿Cómo comenzó todo?

Daniel Habif, un emprendedor y motivador mexicano, invitó a James, en agosto del año pasado, a uno de sus programas en los que intenta mostrarles a sus seguidores un lado más humano de sus entrevistados, sin dejar de preguntarles por su profesión.



Fueron muchos los temas que se abordaron en aquella entrevista. Ahí James dejó clara su frustración por no haber tenido continuidad en el Real Madrid, se comenzaba a mirar las posibilidades de en qué país seguiría su carrera y daba los nombres de los jugadores que admiraba: "Maradona, Ronaldo el gordo y Pelé".



En medio de esa charla, que tuvo una gran dosis de carcajadas, Habif le hace una pregunta casual a James sin saber lo que iba a generar su respuesta. "Cuál ha sido el mejor jugador de la historia de Colombia", preguntó el mexicano. "Yo", dijo James. Ahí comenzó toda la polémica.



Segundos después James quiso justificar su respuesta: "Soy alguien que confía mucho en mí y los resultados dicen eso. Hay que tener en cuenta otros jugadores que son grandes. Pibe, Faustino, Falcao".

Por si ocupan saber más de mi compita @jamesdrodriguez nos aventamos 2 horas de charla desde Marbella, platicamos de: Envigado, Banfield, Porto, Monáco, Zidane, Pékerman, su futuro como Futbolista, ¿Vendría a jugar a México?, el mundial, autos, Dios, matrimonio... pic.twitter.com/TL0heqjpn1 — DANIEL HABIF (@DanielHabif) August 16, 2020

James lo dijo sin dudas porque los números lo respaldan; los logros en la Selección Colombia y su paso por grandes equipos europeos, lo ponen, mínimo, en el top 3 de los más importantes de la historia del país.



Primera división

Unos días después, muchos exjugadores dieron su opinión sobre esta respuesta de James. El exdelantero Faustino Asprilla no le huyó al tema y en el programa Blog Deportivo habló de este tema.



"“Lo que yo crea no es importante. Si el cree que es el mejor y que lo dicen los números", dijo el 'Tino', quien también llevó ese tema de conversación al programa de radio al decir que “James se proclamó el mejor jugador de la historia de Colombia".

Solo cuatro jugadores colombianos han anotado en territorio argentino por eliminatorias, se trata de Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla y Adolfo Valencia. Foto: Henry Agudelo

Posteriormente, le preguntaron a él por su carrera y expresó que “yo siempre he dicho que la historia dirá quién es quién. Con lo que hice vivo feliz, hice feliz a mi familia, a mis amigos y por ahí los poquitos que me vieron jugar quedaron felices con lo que yo hice. Eso me basta y me sobra".



Eso sí él dejó claro que, bajo su postura, Willington Ortiz es el mejor jugador en la historia de Colombia, lo que también trajo al diálogo entre los diferentes miembros del programa a otros grandes jugadores del pasado.



Finalmente, el 'Tino' recordó que “James dice que es el mejor, también por títulos que ha ganado" y luego en otra intervención hizo una semejanza que desvirtúa ese argumento: “Por ahí escuché que Arbeloa, el español, es mejor que Messi, porque ganó un Mundial".



Precisamente, Ortíz también dio su opinión en ese entonces: “Está en su derecho de decir que es el mejor de la historia de Colombia porque está activo, le fue muy bien en el Mundial pasado y está jugando en Europa en uno de los mejores equipos del mundo, como el Real Madrid”.



“Es lo que siente y lo ve de esa manera, cada persona tiene su opinión”, agregó.

La ruptura con Rincón

En la entrevista con Daniel Habif, el interlocutor le mencionó el nombre de Freddy Rincón y James dio una opinión sobre él, quien también jugó en el Real Madrid, siendo el primer colombiano en ponerse esa camiseta.



"Rincón, pero está un poco más abajo. Ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas", recordó James sobre el exfutbolista.



La respuesta de Rincón fue cuestión de días en aparecer: "James está resentido conmigo, no sabe en dónde está pisando ni en qué mundo está”, dijo Rincón en el programa radial ‘Deportes Sin Tapujos’.

El histórico festejo de Freddy Rincón. Foto: José Clopatofsky

Y agregó: “James Rodríguez que hable lo que quiera, si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor en la historia de Colombia, ahora que nadie habla de él, pues que siga hablando. Yo sé lo que hice en el fútbol, si eso le sube el ego a James pues tampoco está equivocado”.

El ahora...

Esas diferencias tan marcadas se mantienen seis meses después y nuevamente tuvieron como protagonista a Rincón, quien volvió a cargar en contra de James.

"Acá se formó una polémica de James conmigo, yo soy claro en mis conceptos, yo no me quedo como dicen los brasileños ‘encima del muro’ a decir las cosas", dijo Freddy a 'Pulso Sport' del Perú.



Y agregó: "A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese. Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si el se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta".



Finalmente, el último en tomar partido fue el 'Pibe' Valderrama, quien defendió a Rincón, tras las afirmaciones de James. "Le falto el respeto a Freddy Rincón, al grande. ¡Falta de respeto, falta de respeto! Uno tiene que tener, no joda, respeto por los grandes jugadores, las grandes personas y la historia. Freddy Rincón es grande, es 'crack', le faltó al respeto", manifestó en Blu Radio.



El tema sigue y seguirá vigente. Es un eterno debate y ahora más que se viene un año de muchos retos para la Selección Colombia con las eliminatorias mundialistas y con la Copa América. Y para usted, ¿cuál es el mejor jugador en la historia de Colombia?



