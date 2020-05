La pulla de Pablo Armero a los que criticaron a José Pékerman

Durante estos días de cuarentena han sido muchos los jugadores que vistieron la camiseta de la Selección Colombia los encargados de hablar de lo vivido en la era de José Pékerman, el entrenador que llevó al país a dos mundiales consecutivos (Brasil-2014 y Rusia-2018).

Sin embargo, fueron Carlos Bacca, Jackson Martínez y Hugo Rodallega los encargados de mostrar un disgusto en sus carreras deportivas vividas en la Selección de Pékerman. La falta de continuidad y de oportunidades, dicen ellos, les bajó sus expectativas en el equipo nacional.



“Son cosas que siempre uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, que por ahí nunca la tuve. Si jugaba era porque venía haciendo bien las cosas en mi equipo. Hubo un momento en el que en la Selección estaban lesionados Falcao, Jackson (Martínez), solamente estaba Bacca”, dijo Carlos bacca.



Por su parte, Jackson dijo: "La connotación directa con él es, si no cuenta conmigo, yo no me siento parte de lo que es estar aquí. No solo yo, sino más colegas no tuvieron la confianza para tener un rendimiento más eficaz".



En medio de esos señalamientos, Pablo Armero, quien hizo parte fundamental del ciclo en el que Pékerman clasificó a Colombia al Mundial de Brasil, fue directo en unas declaraciones a 'Caracol Radio', en las que aseguró que "A Pékerman le debemos mucho nosotros y el fútbol colombiano".



Estas declaraciones fueron en contraposición a lo que dijeron sus excompañeros sobre el técnico argentino. Pero no todo paró ahí, el exjugador de América de Cali compartió la publicación de su entrevista en su cuenta de Instagram y les envió una pulla a los jugadores que hicieron estas afirmaciones sobre Pékerman.





"Ser agradecido con todas las personas que nos ayudan a crecer de una forma u otra", fue el mensaje que acompañó esta imagen, que de inmediata fue contesta por Camilo Züñiga, otro de los referentes de esa selección que llegó a Brasil-2014. "Tú lo has dicho compaaa!!".



Pero ahí no paró todo. Una de las máximas figuras en la historia de la Selección Colombia, Carlos el 'Pibe' Valderrama también estuvo a favor de la publicación de Armero y se la comentó.



"Buena esa. Primero hay que ser agradecido en la vida. Te felicito por esa, abrazo. Todo bien, todo bien", comentó.



