Rueda, con la base de la Selección definida, ajusta piezas en el ataque

Van 11 partidos de la tercera etapa de Reinaldo Rueda al frente de la Selección Colombia de fútbol. Ya pasó una Copa América, en la que, con altibajos, el equipo llegó a semifinales y alcanzó el podio.

Y en la eliminatoria, hasta ahora, el equipo no ha perdido, aunque por momentos dejó la sensación de que pudo haber conseguido algo más. Pasado mañana, Colombia recibirá a Chile en Barranquilla (6 p. m.).



Rueda ya tiene una base definida: la defensa está clara, la misma que traía Carlos Queiroz (véase gráfico).

Daniel Muñoz y Stefan Medina han alternado en el puesto de lateral derecho y William Tesillo ha sido el dueño de la posición en la banda izquierda.



En esta fecha triple, Rueda no tuvo disponible a Yerry Mina, por lesión, y ahora no estará a Dávinson Sánchez, suspendido, así que contra Chile habrá nueva pareja de centrales. Ya Óscar Murillo se metió en la pelea por una posición en la titular.

Después de perderse los dos primeros partidos de Rueda, Wílmar Barrios se aseguró la titular y a su lado, siempre que estuvo disponibie, jugó Mateus Uribe. Cuando este último se lesionó en la Copa América, el puesto fue de Gustavo Cuellar. El experimento de Sebastián Pérez en ese torneo no funcionó.



En cambio, de la mitad de cancha para arriba, Rueda sigue ensayando, tanto en dibujo como en nombres. Ha probado con un 4-4-2 y también con un 4-2-3-1, aunque esas fórmulas han tenido variantes en la cancha.



Salvo Juan Guillermo Cuadrado, absolutamente fijo y titular, los demás han tenido que ir abriéndose espacio. Luis Díaz,que comenzó como suplente, brilló en la Copa pero ahora lo dejó como suplente en el partido contra Paraguay. Edwin Cardona, que estuvo en la Copa América, ahora no está disponible, y Juan Fernando Quintero sigue a la espera de continuidad.



Arriba, Duván Zapata es el que más minutos sumó con Rueda (549) y el que más veces fue titular (8). Pero no ha podido anotar y además, no estuvo disponible para esta convocatoria por lesión.



En esas posiciones de ataque, Rueda ha probado a Luis Muriel, Rafael Santos Borré, Miguel Borja, Roger Martínez, Radamel Falcao García y Alfredo Morelos. Esa es una asignatura pendiente.



