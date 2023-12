Oferta millonaria hace dudar a figura de Selección: club de Europa busca su fichaje

La Selección Colombia tuvo un gran año, en la eliminatoria suramericana logró terminar invicta y tercera con 12 puntos. Una de las claves del buen rendimiento es la irrupción del volante Kevin Castaño, quien se ha adueñado del medio campo de Néstor Lorenzo.



Desde su partido en la fecha 3 de la eliminatoria suramericana con la Selección Colombia, Kevin Castaño se ha llevado todo tipo de elogios por la suficiencia que ha demostrado en el centro del campo del equipo nacional.

Kevin Castaño, junto a Falcao y James Rodríguez. Foto: Águilas Doradas

El antioqueño de 23 años fue uno de los jugadores claves en las victorias contra Brasil (2-1), en Barranquilla, y contra Paraguay, en Asunción, su trabajo silencioso no está siendo desapercibido por los aficionados y por los clubes europeos.



Además, hizo parte del equipo ideal de la Conmebol tras los partidos de la fecha 5 y 6 de la eliminatoria suramericana al Mundial 2026, está despertando el interés de varios clubes de Europa, revelaron hace algunas semanas en México.

Aunque no tuvo su mejor inicio con el Cruz Azul de México y en los últimos partidos ha tenido más protagonismo, Castaño suena con fuerza para fichar por el Krasnodar de Rusia, equipo en el que milita el colombiano Jhon Córdoba.



Según explicaron en la prensa mexicana, el club ruso habría ofrecido cerca de 8 millones de dólares por hacerse con sus servicios. Aún no se ha revelado si Cruz Azul se abrió a una posible negociación para vender al ex Águilas Doradas.

Kevin Castaño junto a Richard, su papá. Foto: Archivo particular

Aunque no es el único interesado en el fichaje, el periodista Fernando Esquivel, afirmó que el jugador estaría en el radar de equipos de ligas como Alemania, Francia, Bélgica y Portugal.

