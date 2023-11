Néstor Lorenzo recibe total apoyo en Selección: 'Al profe no le da miedo ser valiente'

Es uno de los grandes hallazgos del ciclo Néstor Lorenzo. Siempre ha dado puntadas, pero su graduación de mediocampista titular fue en la reciente victoria de la Selección Colombia contra Brasil por 2-1.



Kevin Castaño es presente y futuro del fútbol colombiano y, tras firmar una presentación casi sin mancha frente al pentacampeón, es una voz refrescante, ambiciosa, que va al frente siempre y que no se limita a hacer historia: siempre hay un reto más.



Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, celebrado el 16 de noviembre de 2023. Luis Díaz le dio la victoria a Colombia con dos goles en el segundo tiempo. Asistieron al estadio Claudia López, Angelica Lozano, Verónica Alcocer, Nicolas Alcocer Petro, Antonella Petro, Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz. Jugaron James Rodríguez, Mateus Uribe, Sinisterra, Carrascal, Santos Borre, Camilo Vargas, entre otros jugadores de la selección bajo la batuta de Nestor Lorenzo. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

¿Cómo es la preparación contra Paraguay?

Por eso cuando habla de Paraguay, el próximo rival, su anhelo es el de todos: “Es un rival muy duro, un rival que obviamente nos va a presionar porque está de local y hay que trabajarlo para sacarlo adelante”.



Lo importante, al final, es cómo está Colombia: “Venimos haciendo las cosas de la mejor manera. El grupo se está trabajando muy bien. Es un rival muy difícil y sabemos que si lo trabajamos y lo preparamos como el profe lo desea, creo que lo podemos ganar”.



Néstor Lorenzo en el banquillo de la Selección Colombia. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

El reto tras vencer a uno de los 'cocos' de las Eliminatorias no termina: "Paraguay es un rival muy difícil, que hace el juego lento, que hace el juego pesado porque sabemos que los paraguayos son jugadores que son muy agresivos. Entonces creo que hay que hacer un partido muy inteligente. La efectividad va a ser lo más importante”.



El grupo tiene la convicción y desde el banquillo hay luz verde para ir a ganar: “Paraguay viene detrás de nosotros, necesita los tres puntos. Nosotros no nos escondemos, sabemos que tenemos que ir a proponer también condiciones, tenemos un equipo para hacerlo, al profe no le da miedo jugar, no le da miedo ser valientes”, concluyó Castaño.

