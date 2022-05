En medio de varias incertidumbres, tras el fracaso en la clasificación al Mundial de Catar y la salida del entrenador Reinaldo Rueda, la Selección Colombia ya tiene fecha definida para su regreso a las canchas.

Según informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el equipo tricolor jugará un amistoso el 5 de junio contra Arabia Saudita, selección clasificada a la cita mundialista, en Murcia, España.



Los árabes serán rivales de Argentina en la Copa de Catar. De ahí su interés por enfrentar un rival sudamericano en la antesala.



(No deje de leer: ¿Chile, al Mundial de Catar? Ecuador responde fuerte a su denuncia en Fifa).



Ante la falta de un DT formal, el entrenador para este partido será Héctor Cárdenas, quien viene de ser el timonel de la Selección Sub-17 y no lleva más de tres meses como director técnico de la Sub-20.



La Selección enfrentó dos veces a Arabia Saudí en 1994, como parte de la preparación de ambos equipos para el Mundial de Estados Unidos. El 6 de febrero de ese año empataron 1-1, con goles de Saeed Owairan e Iván René Valenciano. Cuatro días después, Colombia ganó 1-0, con un tanto de Víctor Aristizábal.



(Le recomendamos: Luis Díaz: la millonada que debe recibir el Junior por su paso al Liverpool).



Colombia no tiene actividad desde el 29 de marzo, cuando se selló su eliminación pese a ganarle 0-1 a Venezuela en Puerto Ordaz, y solamente tendría competencia oficial en 2023, cuando comiencen las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.



DEPORTES