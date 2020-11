Pinto no es más DT de Emiratos Árabes: ¿posibilidad para Colombia?

Esta situación es bien conocida en el fútbol colombiano. Un poco más de cuatro meses después de que el santandereano Jorge Luis Pinto se convirtiera en el seleccionador de Emiratos Árabes, pero cuatro meses después de asumir, deja el cargo de común acuerdo..



(Le puede interesar: ¿Problemas para James? Ancelotti buscaría otro volante ofensivo)

Según confirmó la Federación de ese país, el entrenador de 67 años deja el cargo luego de hacer una evaluación de sus objetivos. Eso sí, la prensa especula que fueron dos las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

La primera de ella fueron los malos resultados que habría tenido. En dos de los tres partidos amistosos que dirigió salió derrotado: 1-3 contra Baréin y 1-2 frente a Uzbekistán. Solo le pudo ganar 3-2 a Tayikistán.



La segunda razón sería que la carga de trabajo por parte de Pinto en los entrenamientos no habría caído bien en los jugadores y ellos habrían presentado la queja.



(También lea: Sigue la fiesta: así quedaron las semifinales de la Liga).



"Hablé con los funcionarios de la Asociación de Fútbol y entendieron mi posición, y se acordó entre nosotros rescindir el contrato de manera amistosa. Le deseo éxito a la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos", dijo.



Ahora, Pinto sin trabajo podría ser una de las posibilidades que podrían estudiar los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol para reemplazar a Carlos Queiroz, de quien se dice no seguiría en la Selección Colombia.



Pinto es un técnico de alto perfil, con experiencia mundialista, aunque sus formas de trabajo no son del agrado de muchos.



DEPORTES

Más de Deportes

Doblete de Cardona, dedicatoria a Maradona y llanto de su hija Dalma



Escalofriante: así terminaron las manos de Grosjean tras su accidente