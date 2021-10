Los otros clasifican a Colombia (Último tango)

Colombia es un fenómeno extraño: no gana ni marca goles, pero sube en la tabla y mejora en la diferencia de gol. Está quieto, no avanza, ¿para qué? total retroceden los otros. Un día va a hacer una cura de sueño y se va a despertar tercero. Hace la plancha y gana posiciones. Es como que los rivales juntan plata para pagarle el pasaje a Catar. Y ellos no van… Muy abnegados. El de Yerry Mina es el gol de la victoria más gritado de todos los tiempos… para un partido que terminó cero a cero... Todo lo que le sucede es muy curioso. Reinaldo Rueda tomó al equipo séptimo, lo puso cuarto y los hinchas están que braman. Lleva ocho partidos invicto y dicen “Nunca jugamos tan mal como ahora”. ¿Y con Queiroz cómo jugaban, muchachos…?

(Lea también: Santa Fe y Millonarios, el duelo de la rivalidad y la pasión)



“Tenemos que hacer 28 puntos para clasificar, ¿cómo haremos…?”, se pregunta un gran amigo bogotano, preocupadísimo. Error, no hay que hacer 28 sino uno más que el sexto. Si el sexto hace 24, la repesca se obtiene con 25. Si Colombia se ve mal hoy con 16 ¿cómo se sentirán los de más abajo…?



“Yo quiero clasificar directo, no ir al repechaje”, me replica. Claro, yo también desearía ser campeón del mundo… Hay que conformarse con lo que se tiene. Ir al Mundial es sublime, por repesca o por boleto directo.

Facebook Twitter Linkedin

Mano de Yerry Mina. La jugada terminó en gol, uno de los más festejados de los últimos tiempos, pero luego la acción fue anulada. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“El punto contra Uruguay es fabuloso”, suelta otro pana, que a la vez siente el empate con Ecuador como una calamidad. Al revés. Uruguay era más ganable. Sumando los enfrentamientos con Argentina y Brasil, la Celeste recibió al menos 25 situaciones de gol netas, clarísimas. Le metieron siete, otras las salvó Muslera, el destino, el Espíritu Santo… Por un milagro Brasil no le hizo diez. Pareció ser un equipo extremadamente vulnerable. Ecuador, en cambio, es bravo. A Uruguay le hizo cuatro, y a Colombia seis. La historia de Uruguay es mejor que la de Ecuador, no obstante, hoy se ve más fuerte el equipo de la mitad del mundo. Hay que valorar ese punto en Barranquilla. “Éramos locales, teníamos que ganar”, insiste mi amigo. Sí, pero la cancha sola no hace goles.

El dilema de Colombia: ¿sumar o jugar bien?

Una más: se confunde jugar lindo con jugar bien. “Prefiero no jugar bonito, pero ir al Mundial”, dice un colega (hincha de Millonarios). Es justamente lo que está haciendo Colombia. Otro: “Prefiero jugar a lo que sea y clasificar”. Sucede que casi siempre que se juega feo y a lo que sea, se pierde. Lo más saludable es jugar bien.



Todos los hinchas miran, con temor, hacia abajo, al quinto de la tabla, que no te pase, pero del que hay que cuidarse es del sexto. Si te pasa el sexto estás fuera del Mundial, siendo quinto no, hay amplia chance todavía.



Es una Eliminatoria diferente a otras anteriores, al ganar casi todos sus partidos Brasil y Argentina, los demás -del tercero al décimo- no suman tanto. Y por la mayor cantidad de empates que se están registrando, se vuelcan menos puntos en la tabla. Tal vez los famosos 27 puntos para clasificar no se necesiten, es posible que los de atrás no lleguen a 26. Ni siquiera a 25.

"Todos creen que tienen mejor potencial del que realmente tienen. Una Eliminatoria acorde a la actualidad del fútbol sudamericano". FACEBOOK

TWITTER

Todos creen que tienen mejor potencial del que realmente tienen. “Con el material que hay…” Sacando a Brasil y Argentina, que juegan a algo (y no siempre) lo del resto es realmente discreto. En general es una Eliminatoria acorde a la actualidad del fútbol sudamericano. Acabamos de ver varios partidos de la Eurocopa y de la Liga de Naciones de Europa muy atractivos, inquietantemente superiores a los de acá.



Colombia se tira de los pelos: “¡Qué lejos está Catar…!”. Es verdad, se trata de un equipo más educado para contrarrestar que para proponer, para resistir más que para avasallar. No gusta, pero nunca estuvo tan cerca de Catar como ahora. Quedan varias sensaciones tras el triple empate en cero con Uruguay, Brasil y Ecuador.

El panorama no es tan complicado para Colombia

1) La situación es menos dramática de lo que se piensa. Colombia está cuarta y tiene mejor diferencia de gol que las seis selecciones que le siguen. Le quedan dos salidas de alto riesgo (Brasil y Argentina), pero en compensación jugará contra los cuatro últimos de la tabla: Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Arriba están Brasil y Argentina, un escalón por encima del resto, y Ecuador, pero Ecuador a un punto apenas. Al rival más directo de todos -Uruguay- le toca enfrentar a Argentina también, a Bolivia en La Paz, a Paraguay en Asunción y, en la última fecha, a Chile en Santiago. Durísimo. Si Colombia no está bien, los de abajo están peor. Y no es conformismo, es realismo. En Uruguay están destrozando al Maestro Tabárez, quien anunció que no renunciará, pero igual lo cesaban. En Paraguay despidieron a Eduardo Berizzo. Chile resucitó, pero está tres puntos atrás y le queda un fixture terrorífico: Paraguay, Ecuador, Argentina, Bolivia en La Paz, Brasil y Uruguay. Si clasifica, le dan el Premio Nobel.



(Además: Estalla primer gran problema con Cristiano Ronaldo en Manchester)



2) No falta actitud ni compromiso en los jugadores colombianos, eso es total. Habrá que mirar el déficit por el lado del talento, tal vez hay menos del que se piensa.



3) Con Rueda tiene seguridad defensiva; en cuatro de sus ocho partidos no recibió goles, no es por ahí.



4) Sí se puede jugar mejor con lo que hay. El equipo no tuvo respuestas futbolísticas frente a Ecuador. Hasta fue superado claramente en el primer tiempo. Es responsabilidad del técnico. Falta frescura ofensiva, armonía de conjunto. Pero debe reconocerse que a este entrenador le tocó la reconstrucción; empezó por las goteras del techo.



5) Falta movilidad, que es la que da opciones de pase y genera espacios.



6) Falta generación de juego, creatividad, y uno de los factores es el punto anterior.



7) No hay un goleador fijo, indiscutible e implacable. Sus 16 goles tuvieron once autores diferentes. De todos los que actuaron, el más convincente fue Borja. Zapata y Borré decepcionaron, agotaron su crédito. Duván acumula 4 goles en 32 partidos, 0,12 de promedio y ha tenido mucha participación, los otros se lesionan, él siempre está en condiciones.



8) Si vuelve James en óptimo nivel físico, bienvenido. Todo lo que pueda sumar en la zona de gestación, es necesario. Él puede aportar sus centros envenenados, sus pases filtrados y gol desde afuera. Y asociación con Cuadrado, Con Luis Díaz, con el nueve.



9) Es un equipo sin sociedades en ningún sector del campo. No hablamos de Pelé y Coutinho o de Bochini y Bertoni, sí de Cuadrado con alguien, de Luis Díaz con alguien, de Juan Fernando Quintero y algún socio con quien dialogar.



10) Los ocho partidos sin derrotas en el ciclo Rueda son anímicamente importantes para los jugadores, para seguir trabajando con serenidad.



(En otras noticias: Colombia vs. Ecuador: los audios del VAR en todas las jugadas)



La ecuación es muchísimo más simple de lo que se piensa: para asegurar su cuarto puesto, Colombia debe hacer, de aquí al final, los mismos puntos que Uruguay. No tiene otro rival. Ya le igualó la línea y lo supera en goles. Ahí se verá la importancia de estos tres empates al hilo. Desabridos, pero vitales.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

Más noticias de Deportes