Se llama Jhon Jáder Durán, y puede que ese nombre aún no diga mucho en el país, puede que aún no resuene, pero este jovencito de 18 años que se hace notar en la MLS de Estados Unidos promete que llegará pisando duro a su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores, para los partidos amistosos contra Guatemala y México. Para eso llegó con goles y con dinamita en la pierna izquierda. Ah, y con muchas ilusiones.

Durán salió del Envigado, es uno más de la exuberante cantera del club naranja que tantos diamantes deja para el fútbol del país.



Hoy juega para el Chicago Fire, de la MLS de los Estados Unidos. Y bastó que su nombre apareciera en la lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, para que el joven Durán le gritara al país, ‘este soy yo’, y lo hizo con un golazo anotado el pasado sábado en la MLS. Agarró la pelota en todo el borde del área grande y en un instante de espacio sacó un zapatazo violento, a un ángulo, para que ningún arquero estropeara su obra. Chicago perdió 3-2, pero Durán dejó su sello, justo antes de viajar a integrarse a la convocatoria de la Selección.



Y no es su primer gol. Fue el sexto desde su llegada a la MLS. ¿Pero de dónde salió Durán, el que hoy es la mayor novedad en la lista de Néstor Lorenzo? Nació en Medellín el 13 de diciembre de 2003, pero se crió en Zaragoza, Antioquía. Se dio a conocer en el Envigado, club al que llegó a los 11 años a hacer parte de sus divisiones inferiores.

Debutó en primera división el 10 de febrero del 2019 contra Alianza Petrolera y demostró sus condiciones de jugador hábil y desequilibrante. El primer gol como profesional lo anotó en septiembre de ese mismo año en el 1-1 contra Águilas Doradas. Y quedó en la historia del equipo, pues es el jugador más joven en marcar con el elenco naranja y el segundo en el país.

Jhon Jáder Durán Foto: @VamosFire

“Trabajé mucho desde temprana edad. Salí de la escuela Casa de Paz de mi pueblo, muchas personas me ayudaron. Llegué a Envigado con técnicos como Wilberth Perea o Alberto Suárez, que me puso de capitán. Fue una estadía maravillosa”, dijo Durán sobre sus inicios en el programa Vbar de Caracol Radio.



Alguna vez lo probaron de extremo, pero no, allí no brilló, porque el área es su territorio. Y allí se quedó a vivir, como un hábil y potente atacante, uno que es admirador de Miguel Borja, Zlatan Ibrahimovich y Robert Lewandowski, y uno que tiene una zurda poderosa.



Aunque es nuevo en la Selección mayor, ya se ha probado camisetas más pequeñas. Integró el proceso de la Selección sub 17 con dos partidos en el Suramericano de 2019 en Perú. También estuvo en procesos de la sub-20.



The Guardian, el diario inglés, lo incluyó en el listado de las 60 promesas del fútbol del mundo en el 2020 y dos años más tarde, en enero, firmó con el Chicago Fire. Su valor en el mercado está hoy en 2 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

John es sobrino del exarquero Oswaldo Durán, a quien se le conocía como ‘la Sombra’ Durán, solo que este joven Durán no es sombra de nada, es una realidad que brilla en la MLS, y que llega con sus goles a la Selección.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

