James y Lerma, ¿el corazón de la pelea en el camerino de la Selección?

No paran las versiones sobre la crisis que se habría desatado en el vestuario de la Selección Colombia durante los recientes partidos de la eliminatoria al Mundial de Catar, en los que el equipo sufrió dos duras derrotas contra Uruguay y Ecuador.

Las versiones van y vienen. Incluso, existen cadenas de WhatsApp que se han encargado de difundir nuevas especulaciones con audios y textos no confirmados.



Sin embargo, dos de los jugadores señalados en las diferentes versiones de prensa son James Rodríguez y Jéfferson Lerma.



Al menos eso indica la versión del programa 'La Luciérnaga' de Caracol Radio, que dice que fueron ellos los protagonistas principales de un enfrentamiento físico en el camerino. Incluso mencionan a Dávinson Sánchez como otro implicado.

Jefferson Lerma. Foto: EFE

Esta versión se dio al tiempo que el periodista Javier Hernández Bonnet reveló en 'Blu Radio' que el equipo está dividido y que sí hubo enfrentamientos en el camerino.



"Hay grupos enfrentados al interior de la selección. Hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos en el interior del seleccionado colombiano", dijo Bonnet.

El periodista Francisco Vélez dijo en RCN que hay creciente malestar con el técnico Carlos Queiroz por supuestas preferencias hacia James.



"El tema va más por el lado de 'como vos sos el consentido del técnico, no te tocará, y a todos sí nos mueven de nuestra posición'", se dijo en el informe sobre la supuesta discusión en el interior del equipo.



Pero hay muchos más condimentos no confirmados en medio de esta crisis, como por ejemplo que hay otros futbolistas involucrados, como Wílmar Barrios.



También se especula con una supuesta molestia del portero David Ospina con el entrenador Carlos Queiroz. Ospina, finalmente, no actuó y se dijo que tenía problemas físicos.



De momento ningún jugador se ha pronunciado ni la Federación Colombiana de Fútbol. Mientras tanto, las especulaciones crecen.



