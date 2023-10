Comesaña aterriza a James y le deja fuerte mensaje: 'Sus mejores tiempos pasaron'

Faltan pocas horas para que el balón empiece a rodar en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la Selección Colombia recibe a su similar de Uruguay por la tercera fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026.



El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá una de las pruebas más difíciles desde que el entrenador argentino aterrizó en el banquillo de la Selección Colombia y espera defender el invicto de diez partidos sin perder.



Sin embargo, la Selección deberá enfrentarse no solo a su rival de turno, sino a una serie de complicaciones que iniciaron desde el armado de la convocatoria, debido a las diferentes lesiones que se dieron entre las fechas Fifa.



Entrenamiento de la Selección Colombia Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Una de las zonas más tocadas por las lesiones en el centro del campo, Jefferson Lerma, del Crystal Palace, y Juan Guillermo Cuadrado, del Inter de Milán, son las principales ausencias con respecto al equipo que jugó en el debut de las eliminatorias suramericanas.



Ambos jugadores no alcanzaron a estar disponibles para la Selección Colombia por las lesiones que los marginaron de los terrenos de juego en las últimas semanas.



Es ahí donde se abre la posibilidad de ver jugar a James Rodríguez desde el arranque contra Uruguay. Según la información que se filtro tras el último entrenamiento en Barranquilla, Néstor Lorenzo había probado al '10' en el equipo titular.

Selección Colombia en el Estadio Metropolitano en Barranquilla Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Comesaña advierte a James

El técnico Julio Avelino Comesaña analizó el presente del jugador cucuteño, en una nota con el diario As, y dio su punto de vista sobre el papel que debe desempeñar James Rodríguez dentro de la Selección Colombia, explicando que está en el grupo porque el Lorenzo espera algo específico del '10'.



"No creo que Lorenzo traiga a James porque es amigo de él, o porque quiera ayudar a que lo vendan, ya lo han vendido mil veces. Él espera que James, en algún momento de los partidos, cuando el trámite del juego ya haya hecho un desgaste y Colombia no encuentra la claridad, de alguna manera de la sensación de que algo puede pasar", señaló.

Julio Comesaña Foto: @JuniorClubSA

Eso sí, Comesaña fue enfático en decir que el mejor momento de James ya es un tema del pasado y que debe acoplarse a lo que hoy le pide la Selección Colombia.



"Cuando James saque a Colombia del apuro, entonces vendrán los aplausos. James debe entender que sus mejores tiempos pasaron, en este momento debe estar al servicio de la Selección, no al contrario", indicó el exentrenador del Junior de Barranquilla.

