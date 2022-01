Meluk le cuenta... (Colombia y James: a poner los pies sobre tierra)

Cuando uno pierde tiene que aguantar. Y James, con Colombia, perdió contra Perú, pero no aguantó. La TV transmitió en vivo y en directo sus gestos al confrontar al público que silbó a la Selección en el estadio de Barranquilla. Luego, se volvió a equivocar (¡y peor!) y una cámara de un celular lo pilló enfurecido en el túnel de camino al camerino mientras insultaba a los hinchas: “¡Nos van a pitar ahora: la pu... que los parió!”. “¡Desagradecidos de mie...”.



En mi columna, apenas después de la grave derrota que puede significar el punto de inflexión de la eliminación del Mundial, dije que era entendible la silbatina y la reacción vista por TV de James, pues había sido el mejor del equipo en la derrota. James es explosivo y no se aguanta.

James mete la pata...

James Rodríguez Foto: Mauricio Dueñas. Efe

Pero su condición de ídolo y referente del fútbol colombiano debe hacerlo prudente y ese tipo de reacciones las debería tener prohibidas. Como cuando desenfundó el dedo del medio y les disparó una pistola a un grupo de periodistas en el 2017, o como cuando le metió un puñetazo al banquillo cuando Zidane lo relevó de un partido en el Real Madrid y así...



Más que un abogado de renombre, debió contratar un asesor de imagen así no fuera famoso. Seguro.



Y este James que juega en Catar, que se ve lentón y que metió la pata al no controlar su furia, fue el mejor jugador de la Colombia que perdió con Perú. ¡Calculen, pues!



Sin quitarle ni un gramo de responsabilidad al técnico Reinaldo Rueda en este momento crítico y oscuro, la baja producción de los jugadores y sus errores pesan toneladas. Repito por enésima vez: ¡el fútbol es de los futbolistas! Los técnicos van después, muchos metros después.



He dicho en viejas columnas de esta misma eliminatoria que las críticas para el equipo (falta de gol, planeamientos defensivos, poca generación de juego, falta de liderazgo) son las mismas con tres entrenadores distintos: Pékerman, en el fin de su era; Queiroz, y ahora Rueda, cuando los tres han tenido a los mismos jugadores: ¡École cua!

Colombia, pies en la tierra

Insisto: hay que poner los pies en la tierra y entender que tenemos un equipo talla M, aunque aquí se crea equivocadamente que es XXL. El fútbol colombiano está entre el cuarto y el séptimo puesto de Suramérica.



Un ejemplo: Luis Díaz, nuestro crac del momento, el hombre del fichaje al Liverpool, es el jugador 121 de la lista de los más valiosos del mundo en Transfermark (reconocida web especializada), aparece en la quinta página, y es el 21 del área: ¡el 21! Y ese, que es nuestro mejor crac, contra Perú ni se vio. ¡James estuvo mejor!



Los capitanes Ospina y Falcao asumieron ayer el liderazgo y contestaron algunas preguntas a la prensa. Hubiera sido muy bueno que James también hubiera estado, porque cuando uno pierde tiene que aguantar y poner la cara. Él es el mejor que tenemos, así esté mal. ¡Vayan viendo!



Todos, pero todos, tenemos que poner los pies sobre la tierra.



***



P. D.: Se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Les toca a los jugadores, a ellos, hacer que no se agote. No hay más de qué agarrarnos...





