Colombia vs. Ecuador: ¿influye la hora cuando se juega en Barranquilla?

El tema es recurrente. Vuelve cada vez que la crítica y la afición buscan una explicación a los partidos que la Selección Colombia no gana en Barranquilla: ¿el calor y la humedad afectan igual o más a los jugadores locales que a los de las selecciones visitantes? ¿Es mejor para Colombia jugar en la tarde o en la noche en el ‘fogón’ barranquillero?



El tema de la sede y los horarios de los juegos también se olvida, pasa, cuando la Selección gana. En esta eliminatoria suramericana del Mundial de Catar, Colombia ha jugado 5 partidos de local: ganó 2, empató dos y perdió uno.



Venció a Venezuela, a las 6:30 p. m. (3-0 con Carlos Queiroz de técnico) y a Chile, a las 6 p. m. (3-1, ya con Reinaldo Rueda como entrenador). Igualó con Argentina a las 6 p. m. (2-2) y con Brasil a las 4 de la tarde (0-0). Cayó contra Uruguay a las 3:30 p. m. (3-0, en el comienzo del fin de Queiroz).

'Condiciones iguales' para Colombia y Ecuador

“Es fundamental que estemos cómodos en nuestro terreno para sacar diferencias. Sabemos que jugar en Barranquilla no es fácil para nadie. Siempre hay condiciones climáticas complicadas. Nuestros capitanes y líderes toman esas decisiones y consultan cómo nos sentimos. Las condiciones son iguales para los dos equipos. Si nos enfocamos en lo que hay que hacer podemos marcar diferencia”, dijo el delantero Santos Borré.



Rueda también confirmó que esa decisión se consulta con los “capitanes y jugadores con los que compartimos el tema de los horarios”, cuando fue preguntado si ya estaba decidido el horario para el partido de locales contra Paraguay, el próximo 16 de noviembre.

Sobre el horario del partido contra Ecuador (4 p. m.), la posibilidad de lluvia y cómo podría afectar a los equipos Rueda dijo:



“Estos son factores, hasta determinando punto, externos a la competencia. Esperemos que haga un buen día, que la cancha esté en buenas condiciones. Ecuador ha hecho partidos competitivos en Barranquilla y nosotros tendremos que hacer un juego intenso. No es algo determinante el clima”.

Rueda minimiza el impacto del calor

Reinaldo Rueda en el entrenamiento en Bogotá. Foto: FCF

En la víspera del partido del domingo pasado contra Brasil, Rueda dijo: “(Definir la hora...) Es una situación que no es fácil, pues toca tomar la decisión un mes antes. No sé si lo que en algún momento fue ventaja lo sigue siendo. Creo que es un factor secundario: Colombia ahora, con todos sus jugadores en el exterior, el hecho de adaptarse a la temperatura y la humedad es igual para los dos (rivales). Ojalá que nos vaya bien y el clima sea secundario”.



La verdad la tiene el fútbol, no el calor ni la humedad. Hoy, la única certeza de Colombia será ganarle a Ecuador para seguir firme en la ruta a Catar 2022.



