Contraversión: James no habría dicho que no vendría de suplente

Se está exactamente a un mes del debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022 y el tema del que se habla es de la charla que tuvieron el entrenador del equipo nacional, Carlos Queiroz, el nuevo director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, Mario Yepes, y el volante James Rodríguez, en la que supuestamente hubo un desacuerdo por una posible suplencia de la máxima estrella del equipo para esta doble jornada de partidos.

“Se reunieron. Tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, dijo el periodista Javier Hernández Bonett en ‘Blu Radio’.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció que efectivamente se dio la reunión la semana pasada en la que estuvieron Queiroz, James y Yepes. El entrenador sí le dijo que en este momento no le podía garantizar la titularidad en la Selección Colombia para el arranque de la Eliminatoria.



Queiroz le explicó los motivos, dentro de los que se encuentran los partidos que se ha perdido con el Real Madrid y las lesiones que ha sufrido, entre las que se encuentran un golpe en la cadera y una lesión de rodilla.

James, en acción. Foto: EFE/Javier Cebollada

James ha jugado siete encuentros en la Liga, para un total de 341 minutos; disputó tres partidos de la Copa del Rey, para un total de 216 minutos. Además, actuó en un partido de la Supercopa de España, para un total de 13 minutos y, finalmente, dos encuentros de la Champions League, para un total de 81 minutos.



La nueva versión del entorno cercano a James Rodríguez, que han filtrado la información, han dicho que efectivamente el jugador no estaba de acuerdo y que a él no le parecía correcto, pero que en ningún momento le habría dicho a Queiroz que él no vendría a la Selección Colombia, así no fuera titular.

James Rodríguez. Foto: Miguel Bautista

Es más, James va a ser bloqueado, en el listado que debe entregarles la Federación Colombiana de Fútbol a los clubes para que sepan que pueden contar con sus futbolistas, y estará dentro de la nómina de convocados y llegará a Barranquilla el lunes 23 de marzo para iniciar la concentración de la fecha doble.



Según se pudo establecer, las dos versiones salieron de la siguiente manera: la primera apunta a que Mario Yepes habría sido el que filtró la información, sin embargo, cercanos al excapitán del equipo nacional aseguraron que es imposible, que él no lo hizo, y que estrenando cargo no iba a cometer una infidencia de esas.

Mario Yepes fue presentado en la Federación. Foto: FCF

La segunda sería que un directivo muy influyente de la Federación, la semana pasada, más exactamente el sábado de carnaval, en un evento social, habría comentado eso a un entorno de personas y una de esas personas filtró lo que supuestamente dijo ese directivo a la prensa.



Por ahora todo sigue siendo una incógnita y lo que se espera es que James tenga minutos en lo que viene para Real Madrid antes de estos encuentros y llegue con mayor continuidad para que pueda aportarle a la Selección Colombia.



