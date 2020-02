Análisis: Nicolás Benedetti, ¿el incomprendido?

Nicolás Benedetti es uno de los pocos jugadores de la Selección Colombia sub-23 que actúa en el exterior y que logró ser cedido por su club, el América de México. Algunos, incluso, lo pidieron para alguna convocatoria de mayores. De hecho, cuando Arturo Reyes estuvo a cargo lo llamó en una ocasión y lo puso a debutar: fue el 11 de septiembre del 2018, en un amistoso contra Argentina. Siempre Argentina, el dolor de cabeza de este equipo en el cuadrangular final.

A algunos no les gusta lo que hace. Pero el talento está ahí, latente. Y en Benedetti también confía Reyes para que este domingo, frente a Uruguay, el equipo consiga el milagro de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, una tarea en la que ya no depende de sí mismo (véase recuadro). El juego comenzará a las 6 de la tarde, en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga, y se verá por Caracol TV y Win Sports +.

Nicolás Benedetti (izq.), en el partido contra Chile. Foto: Alexis Múnera

“Estamos muy vivos. Es una combinación de resultados. Nosotros hacemos nuestro papel. Este grupo se ha caracterizado por tener mucha fe y seguro que lo vamos a lograr. Estamos unidos, como siempre. Trataremos de sacar esto adelante y ya a pensar en Uruguay”, declaró Benedetti el jueves.

Pero así como le ha dado oportunidades, tanto en la de mayores como en la sub-23, Reyes tiene con él un alto nivel de exigencia. A tal punto que en alguna ocasión lo llamó al orden en pleno partido, exigiéndole mayor sacrificio en la cancha. Fue en el juego contra Ecuador, la victoria más amplia de Colombia en el Preolímpico (4-0, el pasado 21 de enero). Ese día, incluso, anotó uno de los goles, el que abrió el camino de la goleada.

El cambio de la polémica

El último episodio ocurrió el jueves, cuando Reyes sacó a Benedetti una vez Argentina aprovechó la desconcentración y el descuido del equipo en el comienzo del segundo tiempo y le marcó dos goles que dejaron herida a la Selección. Y lo hizo en el que, tal vez, fue el mejor partido del caleño en el Preolímpico, muy sacrificado y entregado tanto en defensa como en ataque.



Benedetti se fue algo molesto. Aunque por la zona mixta salió cojeando, dejó en claro que esa no fue la causa de su salida. “Sí tengo un pisón, pero es un golpe no más. No era la razón. A nadie le gusta salir, pero como siempre lo he dicho, si el profe vio que era el momento de salir, debo aceptarlo y ya está”, declaró, para bajarle un poco el tono a la polémica.

“Creo que jugamos nuestro mejor partido, sin embargo, nos quedamos con las manos vacías y eso es lo que duele. Se hizo un gran partido, se tuvo la pelota, nos paramos muy bien y luego del golazo tratamos de recomponernos”, agregó. “Duele lo que pasó, porque la Selección ha venido de menos a más, mejorando mucho y tenemos la ilusión de ir a los Juegos”, manifestó.

Nicolás Benedetti. Foto: Jhon Jairo Bonilla

La Selección ha tenido altibajos a lo largo del torneo. Benedetti también. Reyes ha tratado de ubicarlo en distintas posiciones en el campo, para buscar su mejor rendimiento. Eso sí, siempre mantuvo el mismo tridente ofensivo, en el que el jugador del América de México se asociaba con Jorge Carrascal y Edwuin Cetré. Siempre fueron titulares.



Ha sido casi un proceso de ensayo y error: del aislamiento total en el primer partido, cuando se quedó en la banda derecha sin trascender, pasó a las intermitencias y a los reclamos del DT exigiéndole más marca. Hasta llegar a sus mejores momentos del torneo, contra Brasil, cuando incluso le puso el centro a Edwuin Cetré para el gol, o el segundo partido contra Argentina, cuando hizo un gran primer tiempo. Luego, Reyes lo sacrificó tras los dos goles.

Ahora, Colombia buscará de nuevo su aporte para tratar de conseguir la clasificación. “Va a ser un partido a muerte, como todos los que hemos jugado. Ellos van a ser fieles a su estilo y nosotros trataremos de hacer un mejor partido que este (contra Argentina), porque no nos alcanza”, reconoció Benedetti. La autocrítica, en su caso, nunca ha faltado.



Colombia debe ganar y luego ir a la tribuna a esperar su suerte. Y deberá confiar en lo que tiene, entre ellos Benedetti, un jugador que parece incomprendido por el técnico y por la gente, pero cuya experiencia internacional puede ser clave para que el equipo no pierda su sueño olímpico.



José Orlando Ascencio

Enviado especial de EL TIEMPO

Bucaramanga

En Twitter: @josasc