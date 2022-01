El fútbol no para y la semana comprendida entre el 24 y el 30 de enero tiene partidos interesantes en varios frentes en el mundo, pero los principales serán los juegos de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.



(Consulte: Fútbol colombiano: este es el top 10 de los jugadores más costosos)



Los compromiso de la fecha 15 comenzarán el jueves 27, cuando se cumplan los partidos Ecuador vs. Brasil (4 p.m.), Paraguay vs. Uruguay (6 p.m.) y Chile vs. Argentina (7:15p.m.).

La jornada se complementará al día siguiente, el 28 de enero, con los enfrentamientos entre Colombia vs. Perú (4 p.m.) y Venezuela vs. Bolivia (5 p.m.). Canal caracol será el canal de televisión que determinará si la señala de estos juegos irá por la TV convencional o por la página web.



Hay partidos de la eliminatoria de Centroamérica que se podrán seguir en Colombia. El jueves jugarán Jamaica vs. México (7:20 p.m., Espn 3) y Honduras vs. Canadá (8 p.m.; Espn 2).



(Además: Millonarios, Tolima y Nacional: sus titulares en el 2022)



El fútbol colombiano tendrá actividad en dos jornadas de la Liga Betplay. La primera arrancará el martes 25 de enero con partidos importantes como Santa Fe vs. Águilas (6: 05 p.m.; Win Sports o Win Sports +) y Bucaramanga vs. Millonarios (8:10 p.m., Win Sports o Win Sports +).



Un día después, Cali recibe al Tolima en su estadio (6:10 p.m., Win Sports o Win Sports +), recordando la final de diciembre del 2021. Nacional y Junior también tendrán un enfrentamiento de los más importantes en el fútbol colombiano, ese miércoles 26 de enero, a las 8:10 p.m., Win Sports o Win Sports +.



El sábado 29 arranca la tercera jornada 29 de la Liga Betplay con un partido clásico: Millonarios vs. Nacional (8:15 p.m., Win Sports o Win Sports +), Santa Fe visitará a Cortuluá (2 p.m., Win Sports o Win Sports +) y Junior recibirá a La Equidad (6:10 p.m., Win Sports o Win Sports +).



El domingo 30, la jornada será importante por los partidos Medellín vs. Cali (4: 05 p.m., Win Sports o Win Sports +) y América vs. Bucaramanga (6:10 p.m., Win Sports o Win Sports +).



(Puede interesarle: América pisa firme en el arranque de la Liga, con victoria)



La Copa Africana de Naciones sigue. En los octavos de final, el lunes se enfrentarán Guinea vs. Gambia (11 a.m., por Star +) y Camerún vs. Comoros (2 p.m., Star +). Y el martes, por la misma ronda, Senegal se medirá a Cabo Verde (11 a.m., Star +) y Marruecos vs. Malaui (2 p.m., Star +)

