Listos los horarios de la fecha triple de octubre en las eliminatorias

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este jueves los horarios de los partidos de la fecha triple de octubre, en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

La comunicación de la Conmebol confirmó la hora de los juegos en los que la Selección Colombia será local, contra Brasil, el 10 de octubre, y Ecuador, cuatro días después: los dos encuentros serán a las 4 de la tarde.



Cabe recordar que el 10 de octubre se jugará la quinta fecha de la eliminatoria, que estaba aplazadas debido a la pandemia de covid-19.



Así se jugarán las próximas tres fechas de la eliminatoria (en hora de Colombia)



Jueves 7 de octubre



Uruguay vs. Colombia (6 p. m., en Montevideo)

Venezuela vs. Brasil (6:30 p. m., en Caracas)

​Ecuador vs. Bolivia (7 p. m., en Guayaquil)

Paraguay vs. Argentina (7 p. m., en Asunción)

Perú vs. Chile (8 p. m., en Lima)

​

Domingo 10 de octubre



Bolivia vs. Perú (3 p. m., en La Paz)

Venezuela vs. Ecuador (3:30 p. m., en Caracas)

Colombia vs. Brasil (4 p. m., en Barranquilla)

​Argentina vs. Uruguay (6:30 p. m., en Buenos Aires)

​Chile vs. Paraguay (6:30 p. m., en Santiago)



Miércoles 13 de octubre



Bolivia vs. Paraguay (3 p. m., en La Paz)

Colombia vs. Ecuador (4 p. m., en Barranquilla)

Argentina vs. Perú (6:30 p. m., en Buenos Aires)

Chile vs. Venezuela (7 p. m., en Santiago)

Brasil vs. Uruguay (7:30 p. m., en Manaos)​