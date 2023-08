La Selección Colombia ya conoce las fechas de los partidos contra Uruguay, en Barranquilla, y Ecuador, en Quito, en las jornadas 3 y 4 de las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Esos juegos serán la revancha de lo sucedido a finales de 2020, cuando dos dolorosas derrotas (0-3 contra los celestes en casa y 6-1 contra los ecuatorianos como visitantes) desencadenaron la salida del técnico portugués Carlos Queiroz.

En el caso del duelo contra Uruguay, Colombia volverá al ya tradicional horario de las 3:30 de la tarde. El partido, como todos los que el equipo va a jugar como local, será en Barranquilla, el jueves 12 de octubre, esta vez, con público en las tribunas, a diferencia de 2020.



Mientras tanto, la visita a Ecuador será el 17 de octubre, a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, el mismo escenario del 6-1 de hace casi cuatro años.

La Selección Colombia tuvo en Quito una de las peores tardes de su historia. Foto: Cristian Álvarez / FCF

Horarios de las fechas 3 y 4 de la eliminatoria

Todos los partidos, en hora colombiana:



Fecha 3



12 de octubre



Bolivia vs. Ecuador

3 p. m.

Estadio: Hernando Siles (La Paz)



Colombia vs. Uruguay

3:30 p. m.

Estadio: Roberto Meléndez (Barranquilla)



Brasil vs. Venezuela

6:30 p. m.

Estadio: Arena Pantanal (Cuiabá)



Argentina vs. Paraguay

7 p. m.

Estadio: Más Monumental (Buenos Aires)



Chile vs. Perú

7 p. m.

Estadio: Monumental (Santiago)



Fecha 4



17 de octubre



Venezuela vs. Chile

4 p. m.

Estadio: Monumental (Maturín)



Paraguay vs. Bolivia

5:30 p. m.

Estadio: Antonio Aranda (Ciudad del Este)



Ecuador vs. Colombia

6:30 p. m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito)



Uruguay vs. Brasil

7 p. m.

Estadio: Centenario (Montevideo)



Perú vs. Argentina

9 p. m.

Estadio: Nacional (Lima)

