La Conmebol anunció este miércoles los horarios de las dos primeras fechas de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tal como se había filtrado desde hace varias semanas, el primer partido de Colombia en las clasificatorias será el 7 de septiembre, cuando reciba a Venezuela a las 6 de la tarde, en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Venezuela vs. Colombia. En acción, James Rodríguez (10). Foto: Rayner Peña. Efe

El segundo partido de la Selección dirigida por Néstor Lorenzo será el 12 de septiembre, cuando visite a Chile en Santiago (7:30 de la noche en Colombia).

Colombia-Chile por eliminatoria mundialistta. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



Los seis primeros equipos de la tabla clasificarán al mundial, mientras el séptimo irá a una repesca.

Horarios de las dos primeras fechas de la eliminatoria

Primera fecha



7 de septiembre

Paraguay vs. Perú (5:30 p. m.)

Ciudad del Este



Colombia vs. Venezuela (6 p. m.)

Barranquilla



Argentina vs. Ecuador (7 p. m.)

Buenos Aires



8 de septiembre

Uruguay vs. Chile (6 p .m.)

Montevideo



Brasil vs. Bolivia (7:45 p. m.)

Belem



Segunda fecha



12 de septiembre

Bolivia vs. Argentina (3 p. m.)

La Paz



Ecuador vs. Uruguay (4 p. m.)

Quito



Venezuela vs. Uruguay (5 p. m.)

Maturín



Chile vs. Colombia (7:30 p. m.)

Santiago



Perú vs. Brasil (9 p. m.)

Lima



