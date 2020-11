El plan candado de Barrios para frenar a Uruguay

Uno de los jugadores clave de la Selección Colombia es Wílmar Barrios. El volante de marca será vital en este encuentro contra Uruguay y por eso su análisis pasa por los puntos en los que se deberá tener máximo cuidado.

El partido contra Uruguay. Lo más importante es estar concentrado, preparando estos dos partidos. Uruguay, primero, tiene jugadores de experiencia y calidad. También tiene jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en el fútbol europeo. Debemos implementar cada detalle que se prepare durante la semana y así conseguir los tres puntos.



Le puede interesar: ('El beneficio del calor y la humedad es jugar bien': William Tesillo).



Delanteros uruguayos. Son jugadores que han tenido un recorrido bastante importante en el fútbol. No se les puede dar ventaja, porque aprovechan cualquier detalle para marcar diferencia. Hay que preparar este detalle con mucha inteligencia. Hay que pensar en nuestro trabajo como grupo.



Lesión de David Ospina. La verdad no sé del tema. Sabemos que está acá y esperamos estar todos al 100 por ciento y así poder aportar al plan que tiene Carlos Queiroz.



También lea: ('Nosotros estamos más perjudicados que Colombia': Óscar Tabárez).



Atención. Pienso que es una selección con mucha garra, en donde siempre intentan buscar el arco rival, que esperan el error para aprovechar esas oportunidades. Eso es lo que debemos contrarrestar. Estar bien parados y no dar espacios.



Mayor trabajo. Creo que hay un plan que hay que respetar. Cada uno de los integrantes de la Selección tiene claro lo que quiere Queiroz. Eso es lo más importante. Hay que llegar al 100 por ciento para que al que le toque jugar le aporte al equipo.



Ánimo. El grupo está bastante motivado. Creo que todos quieren jugar y aportar. Intentamos apoyar al compañero. Eso es lo más importante, construir una misma idea. Esperemos seguir con esta misma sintonía.



DEPORTES