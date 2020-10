'Ver la lesión de Santiago Arias fue doloroso': Johan Mojica

Un partido correcto tuvo Johan Mojica por la banda izquierda de la Selección Colombia. El hoy jugador del Atalanta supo defender bien y pasar al ataque. En declaraciones a Blu radio, el futbolista analizó el encuentro.

Lesión Arias. Es bastante doloroso ver a un jugador que se le presente una lesión así. Al final me acerco a ver el pie a Santi y verlo así es algo doloro. Él es un jugador maduro, lo apoyaremos y él sabrá asimilarlo. Yo que pasé por una lesión así de rodilla, hay que tener fe en Dios.



Atalanta. Gracias a Dios me han recibido bien en Italia, he aprendido a conocer a mis compañeros. Antes del partido lo hemos hablado de la compenetración por banda y Duván pisando el área. El trabajo que han hecho todos ha sido bastante importante. Vine a aportarle a la Selección, gracias a Dios hemos competido bien y vamos a llegar con la mejor disposición a Chile.



Localía. Sabemos que Barranquilla es un fortín para nosotros, después del 3-0 hay que darle manejo a la pelota, importante el cero, que no nos marquen gol. Arriba hemos tenido muy buenas cosas.



Titularidad. Yo me preparo para ser titular o ingresar de suplente, lo importante es aportar. Antes de llegar al Atalanta había jugado todo en Girona, he llegado con buena disposición y salud a la Selección y gracias a Dios se ha hecho un buen trabajo.



Chile. Hemos pensando en ellos, sabemos de su equipo, ahora de locales son muy fuertes, vienen de ganar Copa América y demás. Es un equipo que compite bastante, con jugadores de élite, hemos analizado bien al rival.



