Duván Vergara fue claro al no ser convocado por Reinaldo Rueda

Una sorpresa se llevó este lunes el entorno futbolístico del país cuando Reinaldo Rueda entregó una lista de convocados para un microciclo con jugadores del rentado local del 8 al 11 febrero.



Dentro de la lista de 23 jugadores hubo una serie de sorpresas y entre ellas estaba la gran ausencia de Duván Vergara, jugador del América de Cali, y el futbolista de mayor cotización de la Liga local, con un valor en el mercado de 4,5 millones de euros, según la página especializada Transfermarkt.



La sorpresa se da porque es el extremo con mayor proyección que tiene el torneo local. Además, ha sido fundamental en el bicampeonato del América con sus goles, rapidez y juego. Algún sector del periodismo lo pidió para la Selección Colombia de Carlos Queiroz.



Vergara, que volverá a jugar este miércoles con el América después de pagar su suspensión de dos fechas por insultos hacia Teófilo Gutiérrez después de ganar el título del 2020, fue consultado sobre la ausencia en la lista de Rueda y fue muy claro.



"Estoy tranquilo, los muchachos que están en la convocatoria han trabajado y lo merecen, yo no he jugado, estoy sin ritmo. Ahora debo seguir trabajando para poder llegar a la Selección Colombia y cumplir mi sueño", dijo en rueda de prensa.



Además, Vergara aseguró que faltan muchos torneos con la Selección Colombia y podría estar en esas convocatorias. Además dejó un mensaje para la hinchada del América de Cali, que quiere saber si sigue en el club o no.



"El tiempo de Dios es perfecto. Están las Eliminatorias y la Copa América. Hay que esperar. Sobre mi futuro, el deseo es salir, de pronto no fue él momento, yo soy feliz en América y tienen Duvan para rato".



DEPORTES