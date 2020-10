Reviva la rueda de prensa de Carlos Quieroz, DT de Colombia

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, habló en el previo del segundo partido de la eliminatoria mundialista a Catar 2022, este martes contra Chile.

La planificación. Las Selecciones cada vez tienen menos tiempo para entrenar. Las prácticas virtuales son importantes para ver el comportamiento. Hemos intentado aprovechar bien todo el trabajo que tenemos la opción de hacer. Construimos la identidad, queremos una mentalidad ganadora y los jugadores saben lo que tienen que hacer. Ellos tienen compromiso y son responsables de sus funciones.



Precauciones contra Chile. Tienen buen juego por las bandas. También lo hacen bien por el centro. Nosotros tenemos vistas las fortalezas de Chile. Nuestro trabajo es controlar al rival y saber que durante el partido tenemos que estar bien para la competencia.



Los cambios. Depende de lo que uno entienda lo que es equipo ganador no se cambia. Entre más se gana hay que cambiar. Y eso es lo que nosotros hemos analizado.



La unidad. Es clave eso en el grupo. Tenemos la idea de estar seguros. Hay que seguir el proyecto y eso nos da más fueras para contar con confianza para todos los partidos. Respetamos los rivales, pero tenemos siempre que pensar en nosotros, en hacer un grupo fuerte en el campo, con buena actitud y un entusiasmo ganador.



Los arqueros. No sufrir goles en el partido es un trabajo de todos, tanto del arquero, que tiene su función. Pero tengo confianza en el trabajo que desarrollamos. Hay que desarrollar las situaciones que pueden pasar. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones.



¿Cuadrado de lateral? No quiero dar ventajas. Es mejor no hablar de las opciones que tengo en mi cabeza. Tengo en este momento 24 jugadores titulares que pueden salir a jugar. Confío en todos ellos y eso me da mucha tranquilidad. Tengo a los mejores jugadores de Colombia y los jugadores lo saben. Lo más importante es la personalidad que tienen.

