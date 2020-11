Queiroz les pide tolerancia a los hinchas y se culpa por la derrota

A Carlos Queiroz nadie le preguntó en la rueda de prensa si pensaba renunciar a la Selección Colombia, luego de perder 6-1 con Ecuador. Él se aferró a su cargo, pidió respaldo a por los jugadores y le solicitó a los hinchas tener tolerancia.

Los jugadores. Es tiempo de hablar del partido, pero la evaluación que hacemos de estos cuatro partidos es que comenzamos bien, pero en las dos últimas dos fechas los resultados fueron duros. Pienso y tengo la certeza que lo jugadores de Colombia no merecen esta situación, pero una vez más hay que decir que soy el responsable. Estos jugadores son los que han aportado otras victorias y mañana ganarán otros partidos. No hay orgullo ni honor por el resultado.



Mensaje a la hinchada. Pedimos a los hinchas su tolerancia y comprensión. Ellos merecen más y seguro en un futuro ganaremos los partidos que necesitamos.



La evaluación. Las variaciones de las dos últimas semanas es una historia que no se pude hablar. Libramos problemas, no me parece que sea lo mejor para hablar de eso. Hay que aceptar con humildad que el equipo de Ecuador ha jugado mejor. Nos hicieron goles en condiciones que el equipo lo permitió. Siempre hemos hablado de organización y hasta los dos últimos juegos no sufría goles, pero nos tomaron mal. Estoy seguro que cambiaremos para el próximo partido.



El esfuerzo. Los partidos tienen su historia y cuando un equipo como Ecuador gana no hay mucho que decir. Hay que felicitar a Ecuador por el esfuerzo, pero hay que decir que los colombianos estaban dolidos, sufridos por estos dos resultados. Conozco bien a los jugadores y les tocará duro. Seguro que con casta de partidos anteriores van a cambiar y a mejorar.



Viene Brasil. Hay que levantar. Ahora los jugadores van a sus clubes. Y seguro que harán un esfuerzo para mejorar y llegar en marzo en buenas condiciones. O clave es recuperarlos mentalmente y técnicamente en sus equipos.



