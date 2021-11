Meluk le cuenta... (Selección Colombia: sin gol es muy berraco)

¡Parí un riñón anoche, lo confieso! Estaba más que claro que fuera como fuera, de arepazo, de carambola o de autogol, Colombia tenía que ganarle anoche a Paraguay, estaba obligada, como ya lo estuvo contra Ecuador, y como esa vez, pues tampoco se pudo.



Ningún análisis se puede hacer, ni siquiera los más recontratácticos o superestratégicos, sin atravesar el meridiano del resultado.



Todo, absolutamente todo se resumía en ganarle a Paraguay así fuera medio a cero. Era el factor insalvable. Punto. Por eso todos, sí, todos, desde el técnico Rueda hasta el aguatero se rajan y pierden el examen final del juego.

Miguel Borja

Se perdieron opciones increíbles

Y como el resultado anoche era lo fundamental, ¡lo único!, el análisis de este columnista, de este comentarista pasa por las increíbles opciones de gol que se perdieron, ¡porque las hubo! Anoche se perdieron ocho, ¡ocho!



Sin gol, sin un goleador es muy berraco. En serio: de nada valen las ecuaciones de los intelectuales del juego para redefinir el tiempo y el espacio de Colombia en la cancha del Metropolitano barranquillero cuando los delanteros, todos, están torcidos, chuecos.



Minuto 15: Muriel descachó un centro adelante del punto penalti. Rebotó en un defensa. Inmediatamente se la volvieron a poner y cabeceó por arriba. ¡Pucha! ¡Esas no se pueden fallar!



Borja solo, solito, íngrimo, de cara al arco cabeceó un córner en la línea de las 5,50 y como con la cara la clavó al piso y afuera. ¡Insólito! ¡Insólito! ¡Insólito! Y antes había tratado con un remate de media distancia y le salió una masita de pan blandito a las manos del portero, y antes de esa falló un cabezazo a un centro templado de Díaz.



¡Cinco llegadas en el primer tiempo! ¡Cinco en las que un goleador-goleador y en racha mete una! Con una se gana 1-0. Eso sí: la más clara de todo el primer tiempo la tuvo cerrando el primer tiempo Paraguay: un postazo de Almirón que hundió el vertical.



En serio, más allá de los cambios, de buscarle la cuadratura al círculo del juego, de pensar que el lío está en los volantes de marca con buen pase, el lío está en que no la mete nadie. Nos descosimos haciéndoles fuerza a Díaz, el mejor de todos, y a James, que no lo hizo mal y tuvo destellos de calidad a pesar de no correr tanto.



Pero sin goles, dejémonos de vainas. Seguro. El análisis pasa por el resultado y ahí queda porque no se metió ni una sola de las ocho opciones. En el segundo tiempo lo tuvo james con un latigazo que quemó la raíz del arco; Díaz remató en las 18 y la estrelló en un zaguero y en el rebote la centró a Zapata, que llegó tarde y forzado.



En el descuento, Zapata lo tuvo: hizo un taco de Pelé y ¡pateó mordido, como lo ha venido haciendo en la Selección! ¡Noooooo! ¡Nooooo!

Es imposible sin goles

Y en la última, de frente al arco y con el arquero en el paredón, el semidesconocido Diego Valoyes, una de las sorpresas de Rueda y que juega en el Talleres argentino, en lugar de meter la bola con todo y portero se las tiró de ‘calidoso’ con una vaselina... ¡y la tiró por fuera! ¡Increíble, doblemente increíble!



Sin gol es imposible. Punto. Las opciones las hubo. ¡Y había que convertir una solita y no ha habido quien lo haga! Como cuando Andrade fallo el gol imposible en La Paz. Como cuando Zapata se comió el imposible en Uruguay. Como los que se comieron anoche en Barranquilla Muriel, Borja, Díaz, James, Zapata y Valoyes.



Van cinco partidos sin gol y sin ganar. Van 470 minutos sin anotar. ¿Entonces? Mi Dios es muy grande, de verdad: porque sin meterla estamos adentro –¡qué paradoja!–, porque estamos vivos sin conseguir los resultados, sin ganar en Barranquilla...



Gabriel Meluk

