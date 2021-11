Selección Colombia: caminamos en círculo (Meluk le cuenta)

La inseguridad pasa porque hace un mes se dijo lo mismo, porque se sabía lo mismo, porque la obligación era la misma: toca. Sí, toca ganarle a Ecuador en Barranquilla, se repitió hasta el cansancio. Y, pues, Colombia no lo hizo. Un 0-0 más bien pálido, con poco fútbol y mucha garra. Como ha sido desde hace rato.

Y hay que reiterar, una vez tras otra, que este martes se le debe ganar a Paraguay, en Barranquilla. La victoria es casi obligatoria para mantener las cuentas cada vez más estrechas de clasificación al Mundial de Catar 2022.



El partido contra Chile, la última gran referencia

Ojalá que a la Selección Colombia le salga un partido tan redondo como el del triunfo 3-1 sobre Chile, que fue apenas hace dos mesecitos y que parece tan lejano, como si se hubiera jugado hace una pila de años.



Y ya que hablo de años, pues desde hace muchos los comentaristas y los aficionados caminamos en círculo, nos encontramos con las mismas piedras. Perdón: que nos tropezamos con las mismas piedras.

Antes, a Pékerman lo criticaron hasta con maldad porque dizque fue ultradefensivo y cobarde contra Inglaterra, en el partido que se empató 1-1 y que costó la eliminación del Mundial de Rusia en el desempate por penaltis, cuando erraron Uribe y Bacca.



Antes, a Queiroz lo culparon de superdefensivo, que su zaga era de lo mejor, pero su ataque era corto porque creaba poco, porque jugaba sin armador, sin 10: James era delantero en la derecha.



A Pékerman también lo condenaron en el tramo final de su gestión porque la generación de juego no era fluida ni abundante (excepto en el juego 3-0 sobre Polonia del Mundial) y eso que estaban en evidente mejor momento James (cuando no se lesionó) y Quintero. En la eliminatoria, hasta Cardona jugó. Y Cuadrado siempre estuvo.



A esos equipos de Pékerman y Queiroz les dijeron que eran de tibios, que dizque no tenía líderes que los hicieran respetar en la cancha. Recuerdo que tras la derrota con Japón 1-2, Falcao y Abel Aguilar pusieron la cara en Rusia: eran los jefes del plantel.



Antes también nos desmontamos por las orejas de los partidos culpando a los árbitros, como el estadounidense Mark Geiger en el duelo aquel contra Inglaterra.

Críticas a los técnicos: historia repetida

Ahora, Reinaldo Rueda sufre las mismas críticas que sufrieron Pékerman y Queiroz de los mismos comentaristas y aficionados: que es muy defensivo, que no hay creación de juego por lo que, en aparente consecuencia, pues no hay gol, que no hay líderes en el grupo, que cuando no fue Pitana, pues es Tobar... Las mismas piedras, los mismos árboles. ¡Caminamos en círculo, Kimosabi!



Y nos estrellamos de nuevo porque en el fútbol lo más importante son los futbolistas, no los técnicos, una distorsión gravísima de la prensa adoradora y cultora de los entrenadores. Hoy nos han hecho falta los cracs. Al menos uno. vean: cuando apareció Díaz, Colombia fue podio de la Copa América y le ganó muy bien a Chile.

Tres técnicos bien distintos con idénticos males. ¿Entonces...? ¡Son los mismos jugadores de base!



Insisto en que hay que poner los pies en las tierra y entender que tenemos un equipo talla M, aunque se crea que es XL, que está entre el cuarto y el séptimo puesto del área.



Este domingo, Jorge Barraza, compañero de página y de cubrimientos, con visión externa desapasionada, lo cantó clarito en su ‘Ultimo tango’: “En Colombia hay una sobreestimación de sus propias capacidades y una subestimación de las de los vecinos”.



La Selección se mide mano a mano con sus pares como Paraguay, al que TOCA ganarle este martes, en Barranquilla. El susto es que contra Ecuador, en las mismas, no se pudo.



