Selección Colombia: el juicio final (Meluk le cuenta, opinión)

Ha llegado el fin de los tiempos de la eliminatoria del Mundial de Catar. Son los días del juicio final para la moribunda Selección Colombia, que debe vencer a una Bolivia de suplentes y casi juvenil, el jueves en Barranquilla, y a la Venezuela de José Pékerman, de mañana en ocho en Puerto Ordaz. Vencerlos hoy parece una tarea titánica para un equipo que no hace goles desde hace siete partidos. Una eternidad. Por eso ya recibió los santos óleos.

Bolivia y Venezuela son dos de los equipos más malos del área, pero para esta Colombia representan una dificultad tan grande como enfrentar a Brasil o a Argentina o a Perú o a Paraguay o a Ecuador.



Y no solo bastará con ganarles a estas dos selecciones menores: Colombia requiere toda una cadena de resultados. Es poco probable que se unan todos los eslabones. La firma especializada Matics –que se presenta como “ciencia de datos deportivos”– reveló que la probabilidad de Colombia para lograr el cuatro puesto y así clasificar de manera directa al Mundial es de “0,0001 por ciento”, y que la de ser quinta y disputar el repechaje “es del 3 por ciento”. Como en la vida, el fútbol nos muestra un escenario en el que, otra vez, la ciencia y la fe están en esquinas opuestas.



Una convocatoria que no tuvo sorpresas



Reinaldo Rueda, el técnico, hizo lo que de él se esperaba: convocar a sus jugadores, a los experimentados, a los de renombre que nos metieron en el lío y que intentarán no ahogarse en la orilla. Cosa bien difícil, casi imposible. Y si no hubieran estado lesionados Falcao, Zapata y Mina seguro que también los llamaba. Es de tribuneros pedir a los verdes y maduros de la Liga local o al ‘Cucho’ Hernández o a Rodallega o Jhon Córdoba para tirarles una responsabilidad que no es de ellos.



Y, ojo: el discutido James de la exótica y menor liga de Catar, que lleva casi dos semanas sin jugar, sigue siendo, quizás, el más talentoso de todos. ¡Vayan viendo! Así se la pase jugando ‘Call of duty’ en Twitch , tiene una calidad distinta. ¡Calculen, pues! Por eso, quizás estamos en las que estamos. Otro acto de fe. Es que ni Luis Díaz, maravillosa e indudable sensación del Liverpool, ha estado bien en los últimos juegos.

La Selección Colombia comenzó trabajos este domingo en Barranquiilla. Foto: Cristian Álvarez. FCF



No hay que quitarle ni un ápice de responsabilidad a Rueda: tendrá que rendir sus cuentas. Pero es a los jugadores a quienes les toca poner el pecho y la cara cuando pase lo que pase. A todos ellos, a los grandes y de renombre, a los que hicieron y hacen la base de este equipo, a los que se pusieron la camiseta nacional después de jugar Champions y Liga de Europa.



Los intelectuales del juego, muchos de ellos geniales exfutbolistas de los 90 que quemaron a la Selección en la hoguera de sus vanidades en los mundiales de Estados Unidos-94 y Francia-98 (¡no se les olvide eso!), y otros mucho menos brillantes que participaron en las eliminaciones consecutivas de las Copa del Mundo de Japón y Corea, Alemania y Sudáfrica, descargan toda la culpa del coma de la Selección en el técnico, y debaten el porqué del hueco en el roscón y analizan por qué el calao no es tostada: la inmensa responsabilidad es de los jugadores que erraron goles insólitos.



En gracia de discusión, comparto que el equipo no fue vistoso, ni arrollador, ni tuvo genialidad ni claridad ofensiva. Es fácil quedarse en esa percepción. Por eso es bueno apoyarse en datos: según los oficiales, en esta eliminatoria considerada como la más pobre y nivelada por lo bajo, Colombia (187) ha rematado más veces que Uruguay (184), Ecuador (180) y Perú (162), pero su porcentaje de conversión, de efectividad, es el antepenúltimo (12 por ciento), debajo de Ecuador (segundo, 18 por ciento), Chile y Uruguay (quinto y sexto, 14 por ciento) y Perú (séptimo, 13 por ciento).



Insisto: en gracia de discusión, aceptemos “el mal juego y el pésimo funcionamiento ofensivo” que se pregona, pero los hechos dicen que Colombia ha rematado más veces que esos rivales directos, pero su eficacia es evidentemente menor. Entonces, ¿de quién es la mayor responsabilidad? Cuando la culpa es de todos, nadie tiene la culpa...



Ha llegado el juicio final de la Selección en eliminatoria y cuando pase lo que tenga que pasar, cuando se resuelva el dilema entre la ciencia numérica de las probabilidades y la fe y la esperanza de ir más allá, todos tendrán que pasar a rendir cuentas. Pero los jugadores de primeros, claro está.



