Dicen que la arena tiene una magia especial, con ella se levantan castillos, con ella coquetea el mar y batalla el viento. Sobre esos finos grumos corren pies desnudos que empujan una pelota para que sea alegría, para que sea gol. Son cuerpos sin guayos que exhiben bajo el sol extraordinaria habilidad y golpean con valiente furia, la piel viva contra el cuero caliente, y así hacen sus chilenas y chalacas y voleas, con movimientos que simulan una danza, como si los acompañaran alguna música caribeña o el imponente rumor de las olas. Sobre esa arena sagrada la Selección Colombia acaba de lograr su gesta al clasificar a su primer mundial de fútbol playa: es el ímpetu de sus héroes de pies descalzos.

Santiago Alzate es el jefe de esa tribu sin guayos, como entrenador de este equipo que acaba de terminar tercero en la Copa América de Argentina para asegurar su boleto al Mundial. También es algo así como un precursor o un pionero de este deporte en el país. Santiago no nació al lado del mar. No creció arrullado por las olas ni empezó a gatear sobre la arena hirviendo. Es un antioqueño nacido en el municipio de Girardota, cuya mayor virtud es, quizá, eso de ser un poco idealista: quería promover el fútbol playa en Colombia, llevarlo al máximo nivel, como quien sueña con sólidos castillos de arena.



Santiago tuvo la idea en su época universitaria, cuando se preparaba para ser profesional en entrenamiento deportivo en la Universidad de Antioquia. Por ese entonces, su mayor afición era la gastronomía, hasta que el aroma a mar penetró con más fuerza por su nariz hacia su cabeza. Se visualizó haciendo algo diferente al fútbol convencional y al futsal, se imaginó promoviendo este deporte de playa en masa, que los niños se empezaran a interesar, los que crecen junto al mar e incluso los que no. A Santiago le cautivaba la acrobacia que permite este juego, la habilidad que forja, los goles por montones que se anotan en cada partido, la exigencia de las piernas agotadas, el orden táctico que requiere; veía con dedicación los partidos que se trasmitían en las cadenas de TV internacionales y pensó que Colombia tenía potencial para emular esas hazañas. ¿Y por qué no, si acá hay mar, hay playa, hay arena, hay fútbol y hay talento?

Santiago Alzate, DT de la Selección de fútbol playa. Foto: FCF

Un pionero de arena

Santiago empezó a elaborar su castillo lejos del mar. Lo primero que hizo fue levantar su propio club de fútbol playa, lo hizo junto a unos amigos en 2014, lo llamaron Antioquia Beach Soccer Club, que se convirtió en el primero en la región. Arrancó con 3, 4, máximo 5 jugadores impetuosos. Fue un nacimiento lento. Entrenaban en la Unidad Deportiva Belén, en Medellín, en una canchita que si bien tenía arena no tenía ni siquiera arcos. Allí, Santiago empezó a explorar, a conocer, a profundizar.



Se apasionó con la práctica de este deporte y los jugadores fueron llegando poco a poco, seducidos por la dinámica del juego: el terreno de arena más pequeño que el del césped, jugadores sin posiciones fijas en la cancha, con un constante contacto con el balón para todos, donde todos logran sobresalir, donde el portero, incluso, abandona su drama histórico del arco para ser un jugador de campo más. Santiago se convenció de que esto no era un hobby de playa, brisa y mar, sino que realmente era un proyecto diferente al fútbol que también podía generar sus propias ambiciones: él, de hecho, llegó a ser jugador de fútbol playa en la liga de Suiza, donde fue campeón con el club Winti Panthers, jugó también en Estados Unidos.



Cuando creó su club lo llevó por cuenta propia a torneos internacionales como uno especial en Trinidad y Tobago, que fue como el estreno internacional para el fútbol playa colombiano. Para 2018, siendo ya el entrenador, logró la clasificación de su equipo a la Copa Beach Soccer Libertadores. Muy rápido, y quizá por su dedicación, y su mentalidad competitiva y ganadora fue que Alzate se convirtió en el cerebro del fútbol playa colombiano: su difusor, su estratega, su eminencia. Empezó a batallar. Los escenarios deportivos fueron su primer obstáculo, tener que practicar en un escenario de arena donde compartía con muchos otros deportes. Carecer de recursos, de difusión, de apoyo, de interés: su arena era un desierto. Sin embargo, su camino vertiginoso y persistente sobre montañas de arena le deparaban otros rumbos, otras islas.

El sueño del Mundial

Selección de fútbol playa. Foto: FCF

El sueño de todo hombre de fútbol es llegar a la Selección Colombia. Por ende, el sueño de todo hombre de fútbol playa es, por definición, llegar a la selección de fútbol playa. A Santiago le llegó ese turno tras recorrer el camino: primero fue asistente técnico, luego fue nombrado como entrenador encargado durante un ciclo de 8 meses, y desde 2019 fue elegido por la Federación Colombiana de Fútbol como el entrenador principal. El sueño, el castillo...



Santiago, que además tuvo un paso como entrenador por un club de segunda división en Portugal en 2021, llegó silencioso a la Selección Colombia, sin hacer mucho ruido, sin desatar un gran eco en un país donde el fútbol tradicional se devora cualquier otro fútbol. Alzate, que sabe que el fútbol playa avanza despacio, como la pelota frente a la resistencia de la playa, recibió esta oportunidad como su gran premio personal. Y no llegaba en ceros. Ya tenía un panorama amplio de los clubes del país, de los jugadores seleccionables, incluso del nivel en otros países, sabía hacia dónde mirar, dónde buscar, y fue encontrando a sus propios James, Díaz y Falcao sin guayos.



Ahí arrancó su tarea, con jugadores de 24 o 25 años que hoy están sobre los 29 o con los que eran sub 20 y que fue llevando. En este último ciclo llamó a 24 futbolistas para finalmente seleccionar el equipo de 12 que jugaron la reciente Copa América en Argentina. Y empezó el arduo fogueo. Tuvieron un torneo amistoso en la Bahamas Cup y en la Liga Evolución con jugadores sub 20 y mayores, y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de mar y playa en Santa Marta. El objetivo que llevaban en mente en cada encuentro era alcanzar la plenitud para llegar a la Copa América a competir, a clasificar al Mundial. Este año fue la recta final, con tres microciclos entre enero y marzo que le permitieron a Alzate elegir el equipo definitivo.



Selección Colombia de fútbol playa. Foto: FCF

Ese equipo que logró el hito de la clasificación mundialista tiene su base en Antioquia, otra en Guaviare, que es el actual campeón del torneo interligas; hay jugadores del Atlántico, de Magdalena, de Santander, Huila, Tolima y Valle. La Guajira es otra zona que le ha aportado, aunque hoy no tiene representantes en el seleccionado. Ese es el mapa del que se nutre el equipo de Alzare. Ese es su radar general. Incluso, en su espectro está un jugador que milita en España, se llama Julián Taborda y juega para el equipo Mazarrón que ascendió a primera división. Él no estuvo en la Copa América pero Alzate le hace seguimiento, pues es el único futbolista que hoy por hoy juega en el exterior.

Desde que me propuse ser entrenador quería llegar a la Selección Colombia y mi sueño era llevar a Colombia a un Mundial y cuando me tocó dirigir, lo primero que dije fue eso FACEBOOK

El profe Alzate, de 29 años, con voz suave, sosegada, de palabras sin prisa, contó ayer en una rueda de prensa virtual con medios colombianos cómo se fue construyendo su castillo para celebrar hoy el cupo al Mundial. “Es algo inexplicable. Desde que me propuse ser entrenador quería llegar a la Selección Colombia y mi sueño era llevar a Colombia a un Mundial y cuando me tocó dirigir, lo primero que dije fue eso, que íbamos a ir al primer mundial de fútbol playa, y trabajé fuerte para eso, me dediqué tanto a esto que dejé de lado otros proyectos en el futbol y el futsal. Ya hace varios años que me dedico solo a esto. Hace dos estuvimos cerca de ir al Mundial al perder la clasificación contra Paraguay, pero todo hizo parte del proceso que llevamos, de aprender. Renovamos el cuerpo técnico, renovamos jugadores, combinamos unos que tienen experiencia con varios de procesos de las sub-20 que yo también he dirigido. Hoy recogemos frutos”, contó.



En la Copa América Colombia pisó duro en el debut, con una victoria 5-4 contra Paraguay, que es considerado país potencia en este deporte. Luego venció a Chile 3-2, cayó, de manera sorpresiva contra Bolivia, 3-2, pero se repuso y goleó a Venezuela 4-0. En semifinal perdió con Argentina, 2-0, así que el equipo resignó la posibilidad de pelear el título, en todo caso, se jugó el todo por el todo contra los paraguayos en el partido por el tercer puesto y con victoria 7-5. Entonces la misión de Alzate estaba cumplida. El rival de arena fue derrotado. Colombia está en el Mundial que se jugará en Dubái entre noviembre y diciembre de este año. Y si alguien se pregunta por sus nombres, los olvidó o nunca los supo, pues son Esleider de Jesús, Andrés Rueda, Juan Ossa, Eduardo López, Alejandro Quintero, Wilson Córdoba, Sebastián Hernández, Víctor Morales, Kevin Clavijo, Emanuel Londoño, Rafael Acosta y Wilmar Donado.

Selección Colombia de Fútbol Playa. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Alzate habla de ellos como equipo y con términos precisos, técnicos, como quien quiere ratificar que esto no es un juego sino una competición de mucha dedicación. Dice que una de las fortalezas de su equipo en la Copa América fue la fase defensiva, al ser el equipo con menos goles en contra junto a Brasil, dice que tiene jugadores defensivos muy fuertes y dice que tienen mucho orden táctico.



“Es un grupo que sigue instrucciones fácilmente y se repliega muy fácil en transiciones de ataque a defensa, y en transiciones ofensivas somos muy rápidos. Tenemos jugadores que se saben mover y aprovechan la superioridad numérica. Tenemos que mejorar el juego posicional, la salida con el portero, los que juegan con el pie marcan diferencia”, asegura el profe Alzate.

¡Finaliza el partido!



¡HISTÓRICO, CLASIFICAMOS POR PRIMERA VEZ A LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA DE FÚTBOL PLAYA!



🟡🟡🔵🔴



🇨🇴 7 -5 🇵🇾#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/dnUPW2BJXJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2023

Colombia, hoy por hoy, está en el tercer escalón, pero la ambición es alta. El equipo quiere competir en un mayor nivel en la región y quiere dar batalla en el Mundial.



“Brasil y Paraguay están un escalón arriba porque sus jugadores se dedican a jugar fútbol playa, son profesionales, viven del deporte. Por el nivel que tenemos estamos en el escalón siguiente, queremos estar siempre en esos 3 primeros puestos, pero empezar a pelar por el primero y segundo, ese será nuestro objetivo... Cada vez competimos mejor en los torneos continentales, nos falta un poco más de competencia para nuestros jugadores. El próximo paso va a ser tener una liga nacional de duración para llegar a la Selección con ritmo de competencia y mayor rendimiento... Ahora nos prepararemos porque al Mundial no vamos a participar, vamos a competir”, dice el profe Alzate, como quien está convencido, como quien sigue soñando, como quien sabe que su castillo de arena no se va a derrumbar.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

