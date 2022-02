Tras la derrota contra Argentina y la virtual eliminación en el camino a Catar, a la Selección Colombia no le paran de llegar críticas desde el sur del continente.



Alfio el ‘Coco’ Basile, el entrenador que dirigió a Argentina en la derrota 0-5 contra Colombia el 5 de septiembre de 1993, fue el último en manifestarse.



Su juicio, expresado en diálogo con 'Radio Cooperativa', fue en cuanto menos certero.

La fuerte crítica del 'Coco' Basile

Alfio Basile, entrenador argentino. Foto: Archivo AFP/Alejandro Pagni

“Argentina fue superior al rival, sobre un equipo que me defraudó. Pobre ‘Pacho’ Maturana, lo que debe estar pensando con este técnico y todo. Cómo paró el equipo cuando había necesidad de ganar, el miedo, el terror, todos en campo de ellos”, expresó Basile de entrada.



“No puedo creer el miedo. Recuerdo cuando nos enfrentábamos con Maturana y era diferente. Pero el miedo, el 'cagazo' de los colombianos era impresionante”, añadió el ‘Coco’.



Además, según sus declaraciones, Basile no se explica cómo el Liverpool compró a Luis Díaz, pues aseguró que no lo vio hacer "nada" contra Argentina ni contra Perú, en esta doble jornada de eliminatorias.



“Ese Díaz que compró Liverpool..., yo no lo vi hacer nada en dos partidos: contra Perú y Argentina no hizo nada. ¿Cómo lo compró el Liverpool?”, dijo el ‘Coco’.



En la radio le dijeron: “Pero, ‘Coco’, viste con los jugadores que tenía al lado, es difícil jugar”.



“Sí, es verdad”, cerró Basile.

DEPORTES

