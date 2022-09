Sigue la temporada de lanzamientos de nuevas indumentarias deportivas de las diferentes selecciones nacionales de fútbol.

¿Nueva camiseta?

La Selección Colombia no estará en el Mundial de Catar, pero su mercadeo no se detiene. Luego de que se anunciara la nueva camiseta roja de las selecciones nacionales, ahora hay un nuevo modelo que circula en las redes sociales.



Se trata de una camiseta predominantemente naranja que rinde homenaje a las camisetas de local de Colombia de la década de 1970, según el portal de camisetas deportivas 'Footy Headlines'.



"Si bien no hay ningún gráfico o patrón en la tela, el cuello en V y los puños de las mangas de la camiseta Ícono de Colombia 2022 lucen los colores de la bandera colombiana", dice la página en la descripción.

Según @Footy_Headlines esta será la camiseta conmemorativa de Colombia que lanzará @adidasCO en la colección "off-pitch" recordando el color utilizado en los 70’s



❌ No será parte de la indumentaria oficial de la @FCFSeleccionCol por lo tanto no será utilizada en partidos. pic.twitter.com/i4dfLzi8Gt — Guillermo Arango (@guilloarango) September 2, 2022

La camiseta haría parte de una colección especial de la marca deportiva con camisetas retro de diferentes selecciones, solo para comercialización y no para partidos.



Sin embargo, Adidas no ha confirmado de manera oficial los modelos. La de Argentina sería el modelo de Italia 90. Así como un modelo ícono de Alemania,

adidas va a sacar la camiseta retro anaranjada de Colombia pic.twitter.com/l8ydyf5gxT — Juan Malillo (@juanmaIillo) September 1, 2022

adidas lanzará el 12 de septiembre una camiseta retro de #Alemania (imagen @Footy_Headlines) pic.twitter.com/H6batVY4S0 — Esteban Gómez (@mirondo9) August 31, 2022

