Luego de la derrota contra Argentina, el pasado martes en Córdoba, las opciones de la Selección Colombia para ir al Mundial de Catar 2022 son remotas.



Además de la desazón general, la virtual eliminación de la tricolor traería grandes efectos económicos para el país.



Al menos así lo revela la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en su último informe.

La millonada que se perdería

"Los reportes de los bares y restaurantes durante la época de los Mundiales de

Brasil y Rusia indican que hubo un aumento en sus ingresos entre un 30% y un

40%, en comparación con iguales períodos de los años inmediatamente

anteriores. Esto, como consecuencia directa de la realización del Mundial de

Fútbol y por supuesto, de la participación de la Selección Colombia. Ni siquiera

la diferencia horaria durante el pasado mundial fue un obstáculo para el

comercio que se ingenió diferentes activaciones, como desayunos o 'brunch'

futboleros para acaparar la atención de los seguidores de este deporte", indicó Fenalco.



Según el gremio de los comerciantes, ante la posibilidad de que Colombia no

asista a la próxima versión del Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, muchos

son los sectores que se verían afectados, como bares y restaurantes, algunos de

los cuales ya han empezado a hacer inversiones en adecuaciones para este

evento. También el mercado de los televisores, que históricamente tiene un alza

significativa antes del inicio del certamen futbolístico; así como agencias de

viajes, el sector de bebidas y diferentes marcas patrocinadoras, entre otros.



“La no participación de la Selección Colombia en el Mundial afectaría duramente

las ventas de empresas vinculadas a la gastronomía, bares, comidas rápidas,

domicilios, camisetas y otros artículos de vestuario, suvenires, agencias de viajes,

aerolíneas, cerveza, licores y refrescos en general, tv por suscripción, televisores

y algo muy de la entraña emocional del colombiano: el álbum de Panini”, advirtió

el Presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal.

Colombia, en la derrota contra Argentina. Foto: AFP

Vale la pena subrayar que la venta de las figuras del álbum de Panini mueve miles

de dólares en el país, hasta el punto que durante los dos meses previos a la

realización de la cita deportiva , siempre y cuando Colombia participe, se disparan

las ventas del renglón de papelerías que monitorea el Dane.



(Luto en el deporte: Falleció futbolista, de 21 años, tras sufrir un infarto en pleno partido).



"También se afectarían la FIFA y el mismo país sede, ya que los colombianos son

grandes animadores de los mundiales en los que ha participado nuestro equipo.

En Rusia, por ejemplo, Colombia fue cuarta en compra de boletas con 64.231

entradas", señaló Fenalco.

La experiencia de los Mundiales anteriores

Colombia vs. Senegal, en Rusia 2018. Foto: EFE

En cuanto se acabó el Mundial de Rusia 2018, Fenalco señaló que, según afiliados y aliados de la entidad, gracias a la sintonía que generaba la Selección, aumentó 37% la venta de cerveza, 20% la de licores, 19% en televisores, y 12% la de gaseosas.



De hecho, conforme reportó la Federación Nacional de Comerciantes, en junio de ese año, el mes clave del Mundial, el 67% de los consumidores consultados en una encuesta de la entidad dijo haber comprado la camiseta de la Selección.



"Como al parecer Colombia no estará en este Mundial, ello puede afectar los ingresos

locales de firmas como Adidas y también los ingresos esperados por concepto

del próximo y último partido de Colombia en Barranquilla, que será contra

Bolivia, podrían disminuir considerablemente", concluyó la entidad.

