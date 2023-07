Fue lindo mientras duró: la Selección Colombia debutó con victoria, superó obstáculos, se dio el lujo de abrazarse por primera vez en el Mundial Femenino 2023. Ahora, empezando de cero, viene el coco, el iceberg, el candidato al título, el temible equipo de Alemania.

No peque por confiado: se trata del subcampeón europeo, tiene a varias de las mejores jugadoras del mundo, se estrenó con seis goles contra Marruecos, se clasificó a esta Copa Mundo con 27 puntos en 10 partidos y una diferencia de goles de 47 a 5.

Alemania tiene a la goleadora Alexandra Popp (2 tantos en un solo partido) y quiere firmar este domingo (4:30 a. m. de Colombia) su clasificación a los octavos de final sin pensar tanto en quién se para al frente.

Alexandra Popp (Alemania 🇩🇪) marcó el tercer doblete de la Copa Mundial Femenina 2023 en la victoria 6-0 sobre la debutante Marruecos 🇲🇦.



📞 Popp llegó a 64 anotaciones con la selección, siendo la tercera goleadora histórica.#BeyondGreatness pic.twitter.com/XiWqI0ZAfr — Juan Camilo Vargas (@JuanCaVargas13) July 24, 2023

¿Duro? ¡Durísimo! Por eso lo último que puede hacer Colombia es excederse en la confianza que ganó con el 2-0 contra Corea. Y he aquí el dilema: ‘poner la cara’ desde el pitazo puede acabar en un KO como el que sufrió Marruecos, pero esconderse será, en el mejor de los casos, alargar la condena y exponerse a un desgaste físico y mental improductivo en la vana tarea de la recuperación, exactamente el ambiente ideal que buscan las alemanas para golpear.



“Popp es buena en pelota aérea, hay que referenciarla. Va a ser un partido muy difícil, muy físico, esperemos a ver hasta dónde aguanta el tanque para todos”, dijo Mayra Ramírez, la ariete colombiana.



Por eso para Colombia habrá que implementar en Sidney un auténtico plan candado. Habrá que establecer un perímetro entre la zaga teutona y su medio campo para que la salida de las laterales Huth y Rauch no termine nunca -o casi nunca- en cobro de pelota quieta, para que ni Daebritz y Leupolz conecten con el tres de ataque (Brand, Magull y Bühl) y por esa vía ‘muera de aburrimiento’ Popp, chocando con las zagueras nacionales.



¿Cómo? Retocando la defensa. Abadía usaría cuatro centrales para contener el ataque: Daniela Arias iría al lateral derecho, las centrales serías Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas (en su posición natural).

Daniela Caracas Foto: EFE

Le abren cupo a Daniela Caracas en el lateral izquierdo. Incluso no se descartan cinco defensoras, con Caracas, Manuela y Arias en un módulo de tres zagueras. ¿Como? Sacrificando talento por un ladrillo más a la pared: Leicy Santos le dio paso a Marcela Restrepo. Más talla y choque.



Caracas mide 1,67 metros y pesa 58 kilos. Iría por Carolina Arias (1,62 metros y 51 kilos): más presencia física y estatura para el juego aéreo.



Ojalá Alemania solo se hubiera aparecido en la final. Pero está en la agenda del grupo H. Es irremediable. No hay rivales chiquitos ni grandes en un Mundial, hay siete partidos, siete finales y una Colombia hambrienta de triunfo y gloria ¿Hay temor? No. Colombia tiene respeto y ganas de ganar.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Sidney (Australia)

