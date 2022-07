Si faltaban goles, si le pedían más efectividad, si se quería una victoria sin angustias y de paso el primer lugar del grupo A para ir a la semifinal de la Copa América femenina, todo quedó saldado en Armenia, donde la Selección Colombia tuvo una presentación imponente y derrotó con autoridad a Chile, 4-0. Ahora, a pensar en la semifinal, el siguiente desafío. Su rival se conocerá este jueves entre Venezuela y Argentina.

Colombia tuvo un partido redondo. Quizá fue esa presión que tenía de clasificar de primera para evitar a Brasil en la siguiente fase lo que la llevó a jugar con máxima confianza y concentración y efectividad. No le dio la más mínima oportunidad a Chile.

Contundencia colombiana

Su primer tiempo fue formidable. Mostró un juego de armonía, con gran despliegue en ataque de jugadoras Como Catalina Usme, Linda Caicedo y Leicy Santos. Y solo necesitaron 4 minutos para ir ganando, y fue con un remate inatajable de Catalina Usme, que mucho había luchado por su gol y al fin lo consiguió en esta Copa América. Recibió un pase al espacio y definió con potencia, como bien sabe, y lo grito con toda rebeldía.



Ya con el primero anotado, Colombia se quitó toda presión. Empezó a tejer uno más, y otro y otro, y la goleada fue realidad. El segundo tanto fue anotado por Daniela Arias, luego de un tiro libre de Usme, una serie de rebotes en el área, y una definición elegante de la colombiana, en solo 11 minutos de juego.



Mauela Vanegas no se iba a quedar atrás. Aprovechó un pase al vacío y aunque su posición fue muy discutida por un aparente fuera de lugar, finalmente su gol fue validado, fue el 3-0 en 37 minutos.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los festejos de gol de Colombia contra Chile. Foto: Cristian Álvarez



Colombia tenía sed de victoria, sed de goles y sed de clasificación. A esa altura del partido Chile solo había inquietado una vez con un remate que pegó en el palo, cuando la portera colombiana ya estaba vencida. Eso fue de lo muy poco que mostró el equipo chileno.

Y Colombia fue por más. La pelota quieta fue una vez más arma clave del equipo colombiano. Por esa vía llegó el cuarto gol. Leicy Santos lanzó un centro perfecto al área y allí apareció Liana Salazar para meter un cabezazo al piso y vencer a la portera chilena, para concretar el 4-0, en 40 minutos de juego.



El primer tiempo ya se iba y Colombia lo aprovechó de principio a fin, sin mayores sobresaltos y con un juego sólido, que le permite llenarse de confianza para lo que viene.

Segundo tiempo, para controlar

En la segunda parte el equipo nacional mantuvo su ritmo asfixiante, aunque no hubo más goles. Linda Caicedo estuvo decidida a conseguir el suyo, y tuvo gran desgaste. Liana Salazar estuvo cerca de encontrar el quinto.



Chile intentó reaccionar y se acercó con un remate de media distancia que no pudo controlar la portera Catalina Pérez, fue tiro de esquina, y en ese cobro Chile por poco celebra un gol olímpico, pues Liana Salazar sacó de cabeza la pelota en la raya, luego de que hubiera una carga contra la portera. La jueza decidió que no era gol.



Colombia respondió con un remate de Gisela Robledo y la buena reacción de la portera evitó el quinto. Y eso fue todo, La Selección Colombia ganó con autoridad y sigue adelante a la semifinal. Paraguay, que venció a Ecuador 2-1, también clasificó.

¡Somos Semifinalistas de la CONMEBOL @CopaAmerica! 🤩



Nuestra Selección Colombia Femenina es una de las 4 mejores selecciones del continente 🙌🟡🟡🔵🔴#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/mcC2Kidvly — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 21, 2022

DEPORTES

Más noticias de deportes