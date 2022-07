La Selección Colombia ya dejó atrás la gran primera fase en la Copa América, los 12 puntos de 12 posibles, los 13 goles a favor y solo 3 en contra. Todo eso sirvió para clasificar a la semifinal y para llenarse de motivación. Pero lo que viene ahora es otra historia, es enfrentar mañana a Argentina, en Bucaramanga, por un cupo a la soñada final.

Facebook Twitter Linkedin

Celebra Colombia otra victoria en la Copa. Foto: EFE

Ilusión tricolor

“El grupo está preparado, para eso hemos venido trabajando. Hay que respetar a todos los rivales, a Argentina lo respetamos y sabemos del temperamento que manejan en su juego, pero venimos en buen nivel”, dijo la futbolista Tatiana Ariza, jugadora de experiencia y que quiere aportar su conocimiento para esta instancia definitiva.



Este partido significa mucho pues está en juego no solo ir a la final, sino clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 de manera directa, lo cual será el premio para los 3 primeros lugares. Pero el equipo tiene más objetivos, saben que los dos primeros van además a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que la Selección tiene muchas motivaciones para no fallar en el duelo contra las argentinas.



“Es especial esta Copa, hay incentivos. Hace 4 años no clasificamos, estar en casa lo hace especial. El equipo está motivado. El fútbol en Colombia ha evolucionado, hay que ratificarlo y demostrarle al mundo nuestro nivel”, agregó Ariza, que es atacante del Deportivo Cali.

Argentina se clasificó tras superar a Venezuela en la última fecha del grupo B. Se trata de un rival de mucho cuidado. “La mentalidad es lo que las caracteriza (a Argentina), está en el ADN, eso hay que tenerlo en cuenta, y la velocidad en parte ofensiva, tienen potencia, pueden hacer daño... Hay por dónde jugarles, en fase defensiva no son tan organizadas, recuestan el juego por donde esté la pelota. Hay que ser pacientes y encontrar los espacios”, agregó Ariza.



La colombiana espera un partido para no cometer fallas. “Hay que estar concentradas, nosotras venimos de menos a más, muy afianzadas, este es el partido decisivo, el de nuestras vidas, tenemos que salir a demostrarlo”, dijo.



DEPORTES

Más noticias de deportes