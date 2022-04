Después de dos empates, contra Argentina (0-0) y Venezuela (1-1), a la Selección Colombia femenina sub-20 no le queda de otra: debe ganarle a Perú si quiere mantener las opciones de llegar al cuadrangular final del torneo. El juego, que se disputará este martes en el estadio Nicolás Chathuan, de La Calera (Chile) se verá por Señal Colombia y Directv Sports, a partir de las 3 de la tarde.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo clasifican a la fase final del certamen, que entrega dos casillas para el Mundial de la categoría, que se jugará en Costa Rica.



En la Sub-20 femenina no pierden el optimismo

“Estamos enfocadas en pasar a la próxima ronda. Quedan partidos importantes, quedan fechas muy reñidas, todavía nada es decisivo. Sabemos de lo que somos capaces”, dijo la capitana de la Selección, María Camila Reyes, en rueda de prensa.



Perú, ya eliminado de la competición, juega su último partido de la fase de grupos, tras perder 2-0 contra Venezuela y 3-0 contra Argentina y Chile. Colombia descansó en la primera jornada del Suramericano.



“Es un rival que no ha podido sumar, pero en el terreno siempre van a ser once contra once y ahí es donde nosotras queremos sacar nuestra jerarquía para llevarnos los tres puntos. Internamente el grupo está perfecto”, aseguró la capitana.

La Selección ha sufrido por falta de gol

El equipo dirigido por Carlos Paniagua, a diferencia de lo que había mostrado la Selección sub-17 con el mismo entrenador, ha pecado por falta de gol y por eso complicó sus opciones.



“Nos ha faltado ese ‘centavito pal’ peso’ para sacar los partidos. Simplemente, en ocasiones como pasa en el fútbol, se cierra el arco, no se nos ha podido abrir, pero estamos trabajando para que eso suceda en el próximo partido que para nosotros es una final”, afirmó Reyes.



A segunda hora (5:30 de la tarde de Colombia) se enfrentarán Venezuela y Chile. Argentina tiene jornada de descanso.



La primera fase del Suramericano, en el Grupo B, se cerrará el jueves, con los partidos Venezuela vs. Argentina (3 p. m.) y Chile vs. Colombia (5:30 p. m.).



