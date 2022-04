La Selección Colombia femenina sub-20 comienza este viernes un nuevo camino rumbo a la Copa del Mundo de la categoría, en Costa Rica. El Suramericano ya empezó en Viña del Mar (Chile) y los rivales ya jugaron: Venezuela venció 2-0 a Perú y las locales igualaron 0-0 con Argentina.

Colombia, dirigida por Carlos Paniagua, que ya logró el cupo para el Mundial Sub-17, debuta contra Argentina este viernes, a las 3 de la tarde. El juego se verá por Señal Colombia y Directv Sports.



El reto es volver a conseguir la casilla: en 2020, el Suramericano se canceló en plena marcha, por la pandemia de covid-19. Y en las cuatro ediciones anteriores no se logró el objetivo. La última vez fue en 2010. Así ve Paniagua el panorama del torneo.

Carlos Paniagua sueña con volver al Mundial Sub-20



Argentina, el primer rival. "Por fortuna tuvimos la posibilidad de ver a nuestro rival. Siempre va a tener su ADN de disputar todos los balones como si fuera el último, que es ordenado, que se repliega bien, que juega 4-3-3, que tiene juego directo e intenta coger mal parado al rival. Es un rival directo, esperemos que mañana podamos contrarrestar todas sus virtudes y atacar las falencias".



El grupo. "Chile se ve que tiene muy buen trabajo, es ordenado, te da amplitud y maneja buenos conceptos con balón y sin balón. A Venezuela en el Sub-17 vi que le faltó cohesión de grupo, este me gustó mucho, tiene muy buenas jugadoras, jugó un partido con hambre y compromiso y le ganaron bien a Perú. Es un grupo difícil desde el primer partido hasta el último, respetamos a los rivales".



El reto de jugar cada 48 horas. "En Uruguay jugamos con temperaturas muy altas, a más de 30 grados, jugando día de por medio. Acá nos tocó un fixture casi igual al de allá, descansamos la primera fecha. La idea de nosotros es trabajar bien desde la primera fecha y llegar al cuarto partido, con Chile, ya clasificados para poder rotar la nómina. Tenemos un equipo entero, con buena salud y muy buenas expectativas".



La dificultad de pelear por solo dos cupos. "De las tres selecciones, la Sub 17, Sub 20 y mayores, donde hay cupos más limitados para ir al Mundial es esta. Acá hay 2 cupos, en sub 20 eran 3, en mayores ampliaron a tres, más otros dos por repechaje. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos muy buenas jugadoras y buen equipo para clasificar al Mundial y acercarnos a esa generación".

Paniagua ya logró el cupo para la Sub-17, pero quiere más



La presión por lo que hizo la Sub-17. "A mí no me gusta presionarlas, ellas saben lo que nos estamos jugando, son dos grupos de cinco, clasifican solo dos al cuadrangular final. Vamos paso a paso, tenemos un debut con Argentina que es un rival directo, ellas saben que hay que ganar y para poder acceder y dar un paso importante hacia el primer objetivo, que es estar en el cuadrangular final. El mensaje es que jueguen con responsabilidad y compromiso, tenemos un reto y un compromiso con un país y con la Federación y vamos a representar al país de la mejor manera, cada una tiene que dar lo mejor de sí en la cancha. Esperemos que sea un muy buen debut, que vayan canalizando la experiencia de cada una de ellas para llegar a este Suramericano".



¿Es ventaja descansar en la primera fecha? "En el momento es una ventaja, uno a los rivales los va conociendo en competencia, todos los partidos son en Viña del Mar, vamos a trabajar primero este grupo y luego el otro porque, dios mediante, vamos a estar en el cuadrangular. Ver al rival con el que vas a jugar es importante, uno al primer rival no lo conoce mucho, pero el segundo sí, porque ya lo pudimos ver. Descansar la primera fecha trae consecuencias de jugar cuatro fechas seguidas jugando día de por medio".



