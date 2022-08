Carlos Paniagua se paró frente al micrófono y se le vio ilusionado, con ganas, con toda la intención de hacer historia con la Selección Colombia femenina Sub-20. Este sábado, su equipo buscará el paso a la semifinal del Mundial de la categoría, en Costa Rica.

¿Fácil? Para nada. Brasil viene con un paso arrolllador, con diez partidos sin recibir goles, contando Suramericano y Mundial, y si no fue primero de su grupo fue por no hacerles más goles a Australia y Costa Rica. Y fueron siete en dos partidos.



Estas fueron las reflexiones del técnico colombiano antes del mayor reto de su carrera deportiva.

Paniagua confirma un cambio y podría haber otro más

Facebook Twitter Linkedin

Yunaira López será titular contra Brasil. Foto: Ezequiel Becerra. AFP



¿Habrá cambios en la formación? “Nosotros tuvimos hoy (viernes) la segunda sesión de trabajo después del partido con Nueva Zelanda. Es obvio, el reemplazo va a ser Yunaira López como lateral, estamos esperando ahora a la tarde observar un video, a ver si la que va es Gabriela o Ingrid Guerra, pero trabajamos las dos variantes”.



Cómo afrontar el partido. “El orden, que tengamos un equipo corto, solidario, unido dentro del campo de juego, las orientamos a que el equipo esté seguro, que tenga confianza dentro del terreno de juego, sabemos que al frente hay un gran rival, pero cuando uno aspira y no es conformista pues hay que arriesgar. Tenemos que hacer un gran partido, ojalá sin errores y con gran acierto en la parte de arriba”.



Los cambios que prepara. “Todas esas variantes las trabajamos ayer, las trabajamos hoy y las trabajamos en torneos anteriores, como en los Bolivarianos y el mismo Suramericano. Con Gabriela, el equipo gana más fútbol, con unas condiciones impresionantes, cuando juega como interior o por la banda, que se conoce muy bien con Gisela o con Linda, hay que aprovechar esas sociedades. Por qué tenemos en mente lo de Ingrid Guerra, porque ganaría presencia arriba y en las ABP ganaríamos en ese trabajo de pelota quieta. Estamos analizando bien los partidos que jugó Brasil acá hasta el momento, hoy mismo, después de que veamos el último video con ellas, nos vamos a definir y que tomemos una decisión que nos lleve a obtener lo que soñamos, estar en una semifinal de la Copa del Mundo”.

Así analiza Carlos Paniagua a Brasil

¿Por qué Brasil es tan fuerte? “Brasil en el Suramericano ganó todos los partidos, ganó los siete juegos, hizo una cantidad de goles, creo que 20, y no le marcaron. Siguen acá con ese buen promedio, solo empataron con España en el debut en el Mundial, que empataron 0-0, pero le ganaron 2-0 a Australia y 5-0 a Costa Rica, sigue mostrando ese equilibrio. Por momentos, Brasil tanto en el Suramericano como en este Mundial tiene hasta suerte, porque a Brasil también se le llega. Si recuerda, en el Suramericano llevábamos el partido más o menos controlado y nos hacen dos goles muy seguidos y casi iguales. Nos hemos fortalecido en esas ABP en contra. Para ganarle a este Brasil debemos tener personalidad, que disfruten el juego, pero con tranquilidad, con seguridad y con el compromiso que han tenido en partidos anteriores”.

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

La diferencia que marca Linda Caicedo. “Los grandes campeones del mundo siempre han tenido esos jugadores diferentes. Si hablamos desde el año 86 con Maradona, antes con Kempes, y sucesivamente los que han sobresalido. Tenemos una jugadora espectacular como lo es Linda, que marca diferencia y que las jugadoras se sienten arropadas con ella. Es un poco cargarle la responsabilidad, es una niña de 17 años y queremos que disfrute del juego, que las compañeras la arropen a ella, que ella arrope a las compañeras y que es importante el talento de ella, pero también que trabajen sin balón tanto Gisela como ella, que le colaboren al equipo en esa fase defensiva. Linda es humilde, con los pies en la tierra, sabe para dónde va, y creo que ni ella ni las otras jugadoras van a desaprovechar esta oportunidad de llegar a una semifinal de un campeonato del mundo”.



Diferencia entre este partido y el del Suramericano. “Cada partido es una historia distinta. Ahora con la tecnología que tenemos y con el departamento de video análisis que tiene la Federación pudimos analizar bien a Alemania y ganarle a una potencia como esta, tres veces campeona del mundo de la categoría y que ya no está en le Mundial. Tememos las mismas herramientas, son dos selecciones distintas, una selección europea que te abre bien las extremas, con una 9 entre las centrales y unas interiores que están a la espalda de la medio centro de nosotras. Brasil viene analizando un 4-4-2 muy corto, de más biotipo, más fuerte, más recio y con mucha velocidad de la mitad para arriba. Son dos estilos e ideas distintas, pero estamos jugando un campeonato del mundo, ya tuvimos la oportunidad de jugar contra europeas, luego contras las mexicanas que son más aguerridas, que no dan un balón por perdido, y luego contra las oceánicas, que tampoco fue fácil. Sabemos desde eso qué hay que corregir y mejorar, eso es lo que estamos haciendo en este momento, utilizar las mejores 11 que salgan para este partido y que nos representen muy bien”.



El psicólogo. “Tener a Rafael Zabaraín es demasiado importante. Ahora él tuvo una conversación larga con Yunaira López, que es la reemplazante de Yirleidys Quejada, que le dijo que han trabajado muy duro, han hecho muchos sacrificios para llegar donde están, no había guayos ni pasajes para ir a un entrenamiento, ahora están en cuartos de final de un mundial, en otras condiciones, que miren para atrás, que todo ese sacrificio valió la pena y valdrá más si le ganan a Brasil. Le llena la cabeza de tranquilidad, que no salgan solo a cumplir sino a disfrutar. Es un apoyo muy importante. Y como DT, lo que fue ayer y hoy, es darle seguridad al equipo en lo táctico y estratégico, y ahora que vamos a mostrarles un video, la fortaleza más grande que tiene Brasil, cómo vamos a apretar, a esperar, esperar en zona 2 para no regalar mucho de la mitad para atrás. Que las jugadoras estén atentas del minuto 1 hasta que la juez pite el minuto 90, 95 y se pueda sacar esto adelante”.



Cómo ganarle a Brasil. “Todos trabajamos para ganar y el mensaje es que ya llegó la hora de ganarle a Brasil, que salgamos sin complejos, con personalidad, que habrá pasajes en que hay que arriesgar para poder ganar, y no solo quedarnos en hablar de lo fuertes que son, sino que Colombia lo que ha mostrado en este mundial y con esta bonita generación hay que salir a ganarles, creo que en Brasil no tienen una Linda Caicedo, Hay que buscar la posibilidad de buscar una final del mundo y por qué no, soñar con conseguir el título”.



DEPORTES