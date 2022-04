La Selección Colombia femenina Sub-20 goleó 3-0 a Uruguay y se clasificó al Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Costa Rica del 10 al 28 de agosto próximo, logrando el objetivo en el mejor partido del grupo de Carlos Paniagua en todo el Suramericano de Chile.

Fue más el susto antes del partido que lo que pasó al final. Las colombianas entraron decididas a ganar el juego, aunque e empate les había servido para conseguir el cupo, el objetivo principal con el que el grupo de Paniagua viajó al Suramericano de Chile.



De la mano de Robledo



Sin duda que Gisela Robledo se convirtió en la gran figura del seleccionado, pues no solamente marcó siete goles en el torneo, sino que fue la gran referente del grupo, la que más llamó la atención, la que se echó al hombro a la escuadra.



Muy temprano se abrió la puerta y el alma volvió a los cuerpos de las jugadores y del cuerpo técnico, pues al minuto seis del partido Ilana Izquierdo, de golpe de cabeza venció a la arquera Vavina Sburlati, para el 1-0, que dio tranquilidad.



Y diez minutos después, de penalti, Robledo marcó el 2-0, confirmando así la superioridad del equipo colombiano, que no le dejó ver una a Uruguay, un rival muy pobre y que poco llegó al arco de Natalia Giraldo.

Selección Colombia.



Robledo fue un dolor de cabeza para la zaga uruguaya, pues con sus jugadas siempre llevó peligro. Y en una descolgada suya en el minuto 31 de la primera parte llego el 3-0, gracias a su magistral gambeta y fuerza para llevarse por delante a sus rivales.



Esta vez ni Belén Aquino, quien era la goleadora de su seleccionado, ni Solange Lemos fueron contundentes en la delantera de Uruguay y no lo fueron porque las colombianas las controlaron bien y no dejaron que las ‘charrúas’ se armaran y llevaran peligro.

Con ventaja



Colombia llegó al partido con tres puntos en la tabla y con una diferencia de gol de cero, fruto del triunfo 3-0 contra Venezuela. Uruguay estaba en las mismas condiciones, pero el empate le daba el cupo a las dirigidas por Paniagua por el siguiente ítem de desempate que eran los goles a favor: ahí Colombia tenía 3, contra 2 de Uruguay.



Con el 3-0 del primer tiempo la idea del segundo era jugar con tranquilidad, dejar que las uruguayas tomaran el balón y contragolpear. Eso se cumplió al pie de la letra por las jugadoras colombianas, que tuvieron, al menos, tres ocasiones más de aumentar el marcador.



La Selección colombiana vino de menos a más en este certamen. Luego de un flojo arranque empatando contra Argentina (0-0) y con Ecuador y Venezuela (1-1), en la primera fase, se sacudió con victorias contra Perú (5-0) y Chile (0-1). Así, se clasificó a la fase final donde tuvo un duro golpe contra la favorita Brasil (3-0).



Contra Uruguay remató la faena, no se dejó intimidar y salió en busca del triunfo, no del empate, pues era mejor ir a lo fijo y no esperar en cancha propia para 'firmar' la igualdad.



Es claro que la clasificación al Mundial de Costa Rica es importante. Es la segunda vez que se va a jugar ese certamen, luego del 2010, cuando la Selección disputó la Copa en Alemania.



Paniagua y sus dirigidas comenzarán a planificar lo que viene. Es claro que la idea es superar lo que hizo Colombia en el 2010, cuando el grupo llegó a disputar el tercer puesto del torneo, el que perdió con Corea del Sur, partido en el que cayeron 1-0.



