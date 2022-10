Después de sus declaraciones sobre los premios para la Selección Colombia femenina sub-17 de hace unos días, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió de nuevo a las distinciones que tendrá el grupo de jugadoras que llegó por primera vez a la final de una Copa del Mundo en la historia del país. Y lo hizo al aterrizar en la India, el país donde las jugadoras están dejando su legado.

Jesurún, en charla con 'Caracol TV', habló con claridad de los premios que entregará la Federación que preside.



Asimismo, destacó el "esfuerzo silencioso" de las instituciones que rigen el fútbol en el país detrás del éxito de la Selección. También, ahondó sobre sus anteriores afirmaciones.



"¿Son 'amateur' o profesionales?", le preguntaron.



Esto respondió.



'Por supuesto que hay premios'

Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

"Es de los momentos más emocionantes que he tenido yo. Tuve la misma emoción que vivimos todos en el país", explicó Jesurún de entrada sobre la gesta de la Selección Colombia femenina sub-17.



Luego, interrogado por los premios para el equipo, manifestó:



"Por supuesto que hay premios, y premios muy importantes. Aunque el premio más importante creo yo que se lo están dando ellas al país".



"Los premios fueron pactados antes de venir a India. Premios que recibieron por clasificar al mundial... y esperemos que sea el mejor, ojalá con el título mundial en la mano", añadió.



Más adelante, sobre la polémica que suscitaron sus anteriores palabras, aseguró:



"El problema de los premios es que es un tema privado entre jugadores y directivos. Hemos sido sigilosos y en este momento se ha roto el tabú. Ellas llegaron con un premio prometido y, por logros, por cada escalada que tengan, tienen premios. Van a quedar muy contentas".



En medio de la conversación, el dirigente destacó el trabajo de las instituciones que, dice, ha sido vital en el éxito que se está consiguiendo.



"El esfuerzo que venimos teniendo en el fútbol femenino está dando resultados. De pronto ha sido silencioso el apoyo que han entregado Difutbol, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol muestra a las claras que se están haciendo las cosas bien", manifestó.



"Además, seguramente, vamos a tener una liga femenina de casi todo el año en 2023. La Dimayor planificó arrancarla en febrero, iría hasta finales de septiembre", apuntó.



Selección Colombia femenina sub-17. Foto: Federación colombiana de Fútbol

"¿Son amateur o profesionales?", le preguntó la reportera.



"Son unas guerreras, independiente de si son aficionadas o profesionales. Lo importante es que son unas verdaderas guerreras", respondió Jesurún.



Más tarde, en charla con 'Blu radio', reafirmó su sentir: "No es una generación espontánea (la de las jugadoras)".



Interrogado por la cifra del premio, el dirigente prefirió no entregar detalles.

