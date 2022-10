Cierto día nacieron, gatearon detrás de una pelota, se levantaron junto a ella y dieron sus primeras patadas, luego dijeron que querían ser futbolistas, ¿futbolistas?, preguntaron sus padres para comprobarlo, y ellas, inocentes pero seguras, lo confirmaron, como si ya hubieran decidido qué querían para toda la vida.

Crecieron con la pelota junto a la cama, una pelota confidente, y cuando soñaban, solo pensaban en una cosa: querían ser campeonas del mundo con la Selección Colombia. Y un día, lo imposible se puso a sus pies. Este domingo, esas futbolistas tienen la gloria a un partido de distancia, contra España en la final sub-17: para eso lucharon, para eso jugaron, para eso soñaron.

Pasaron la infancia sobre una cancha que bien podía ser de pasto o de pavimento, con arcos de piedra o par de maletas. Acabaron zapatos, rasparon sus rodillas, hicieron túneles a los niños más grandes, así se forjó su coraje, y un día, se descubrieron en una cancha de las de verdad, unas se fueron debajo de los arcos, otras corrieron a la defensa, o al medio o al ataque, y cada una empezó a perfeccionar su arte. En algo coincidían: la idea de ser campeones del mundo.



Y crecieron. Y llegaron a diferentes clubes, y jugaron partidos de verdad, en estadios de verdad, y salieron en la TV, y empezaron a ser conocidas más allá de la cuadra, y jugaron sus torneos aficionados y profesionales, y con sus habilidades convencieron al técnico Carlos Paniagua, que se encargó de pegar los sueños de cada una para armar un solo sueño gigante.

Carlos Paniagua Foto: Federación Colombiana de Fútbol



El DT también tenía en la cabeza eso de ser campeón del mundo: es lo que sueñan todos los que están en eso del fútbol. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, con mucho sudor a cuestas, llegaron al Mundial sub-17 de la India, lejos, muy lejos de los pisos donde gatearon y de las canchas donde aprendieron. Y desde el primer momento, con la camiseta amarilla pegada a la piel, se convencieron de que el sueño gigante y redondo no era un capricho de infancia: era una madura obsesión.



Conocieron la dura derrota, contra España. Y no se derrumbaron. Aprendieron a jugar un Mundial sobre la marcha, empezaron a ganar, a demostrar que no solo tenían técnica y buen estado físico, sino que llevaban a la cancha un coraje de acero. Y que llevaban un alma de heroínas, un alma que también viste de amarillo y que las empuja para que no jueguen solas, para que no sean 11 sino que parezcan 22.

Un equipo en crecimiento rumbo al título mundial

Han hecho estragos en el Mundial. Todas. Son las futbolistas de la mesa redonda. Hábiles, sagaces, valientes. Linda Caicedo enarbola la bandera. Verla jugar es ver un verso que se recita con lírica de gol. Pero nadie gana los mundiales sin ayuda. Y Linda juega en un equipo explosivo, en el que cada una –la portera Luisa Agudelo y sus guantes de oro contra Nigeria, o Yésica Muñoz y su golazo de cabeza contra Tanzania, o Gabriela Rodríguez y su ímpetu en cada juego– aporta su gotica de alma. Ellas lo saben:



“A pesar de tener individualidades, sobrepasa lo que somos como grupo, como familia; corremos todas, a nada le tememos, todas entregamos el corazón por representar a nuestro país”, dijo, como si ese corazón palpitara en sus manos, la jugadora Juana Ortegón.

Vicky López (izq.), una de las figuras de España, lucha con Juana Ortegón. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Esta Colombia juega por el país y por la gloria. Los premios que primero les negaron y luego les prometieron son una digna batalla que dan, pero no saldrán a la cancha nubladas por eso. El verdadero premio se lo quieren dar ellas a Colombia. “Queremos ganar, llevarnos la medalla de oro para Colombia y regalársela a nuestro país”, dijo María Fernanda Viáfara.



Esta Colombia exalta valores así, de humildad, sencillez y lucha sin fin. Una jugadora de esta selección jamás abandonará una carrera. No resignará una pelota. No se guardará el sudor para más tarde. No negará un pase, a menos que su voluntad le indique que un truco individual puede beneficiarlas a todas. Ninguna desprotegerá a una acompañara. Todas juegan para triunfar, juntas. Han despertado en el país un júbilo que parecía extraviado o en suspenso o en tiempo de descanso. Y el país se deslumbra por la entrega, el orden y la técnica que exhiben. Podrán no traer la copa mundial, pero ya son campeonas.



Y puede que sí la traigan. Quién quita. Lo han hecho todo tan bien, que pueden ilusionarse. Al fin y al cabo es su sueño de infancia, ser campeonas del mundo, y los sueños se cumplen cuando llega el momento: hoy. Estas futbolistas pueden hacerlo posible. Son tan guerreras que están en capacidad de cambiar la más antigua de nuestras historias: que sea Colombia la que conquiste a España.

¡Podemos hacerlo!



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

