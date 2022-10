Carlos Paniagua es más que un técnico en la Selección Colombia Sub-17 femenina, es un formador que logró potenciar a un grupo de jugadoras que ya marcó historia, y que jugará la final del Mundial India 2022 contra España.

'Estamos marcando historia'

Carlos Paniagua Foto: Federación Colombiana de Fútbol

A sus 59 años, Paniagua reveló que le "emociona estar en esta instancia”. Y no es para menos, pues se trata del logro de sus dirigidas y también un premio a su trabajo en el fútbol formativo femenino, que lleva décadas.



El entrenador aseguró que esta Selección se ha “preparado bien para un sueño. Llegamos a este Mundial y estamos marcando una historia. Nos tocó un grupo muy difícil, perdimos el debut y eso no es fácil; hubo mucha solidaridad en el grupo y salimos adelante; ahora viene un bonito partido con España, así que son 90 minutos para disfrutar”.



En rueda de prensa oficial de la Fifa, en la que estuvieron los entrenadores y dos jugadoras, una de Colombia y otra española, Paniagua no se cansó de repetir: “Estoy muy orgulloso de este grupo de jugadoras”.



“Desde el primer juego mostraron para qué estaba la Selección. En un Mundial no es fácil competir, y más si nos toca debutar contra la actual campeona; pero contra España fue un partido apretado y el equipo fue resiliente de esa derrota”, dijo.



Sobre España, recordó que además de enfrentarla en el primer partido, también “la vimos en los juegos contra Japón y Alemania. Contra esos dos rivales, así como contra nosotros, ganó en los minutos finales, entonces es un equipo fuerte y con mucha fuerza en el banco de suplentes; tiene jugadoras claves, con dos defensoras centrales que lo hacen muy bien, y Vicky, que tiene un estilo suramericano. Pero más allá de las individualidades, es un equipo sólido, que también tiene debilidades, porque se trata de equipos en formación, así que esperamos que sea un buen partido”.



“El fútbol colombiano cumplió 98 años, y nunca una selección había estado en una final del mundo. Así que aprovechamos esta oportunidad que nos da la vida. Este es un equipo alegre, unido y solidario. Un grupo de amigas que se ha convertido en una familia. Es un equipo ordenado y equilibrado, con transiciones fuertes y con una jugadora que marca diferencia en ataque, como Linda, pero bien rodeada de jugadoras con personalidad”, añadió Paniagua.

